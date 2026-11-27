Bis 18. Dezember gelten deshalb Straßensperren, geänderte Busverbindungen und besondere Zufahrtsregelungen in der Innenstadt.

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Steyr. Autofahrer müssen sich ab kommenden Montag auf Änderungen in der Steyrer Innenstadt einstellen. Grund dafür sind die Aufbauarbeiten für das Ö3-Weihnachtswunder, das von 19. bis 24. Dezember am Stadtplatz stattfindet. Insgesamt 120 Stunden wird der Radiosender live aus der Christkindlstadt berichten. Zahlreiche Besucher werden zum großen Spendenfest mit namhaften Musikacts erwartet.

Straßensperren und geänderte Zufahrten

Die Verkehrsregelungen während der Aufbauphase gelten von 30. November bis einschließlich 18. Dezember. Ab Montag um 6 Uhr werden der Stadtplatz ab der Marienkirche in Richtung Enge Gasse sowie die Obere Kaigasse für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt. Bis Freitag, 4. Dezember, werden täglich mehrere Sattelschlepper des ORF über den Grünmarkt in die Innenstadt fahren. Trotz Begleitung durch einen Ordnerdienst kann es zeitweise zu Wartezeiten kommen.

Autofahrern empfiehlt die Stadt, die über die Zieglergasse erreichbaren Parkplätze am Ennskai zu nutzen. Bestehende Stellplätze für Krankentransporte bleiben erhalten. Auch für Menschen mit Behinderung stehen weiterhin Parkmöglichkeiten am Ennskai sowie auf dem Grünmarkt zur Verfügung. Taxistandplätze befinden sich auf dem Grünmarkt und dem Brucknerplatz.

Öffentliche Verkehrsmittel und Lieferverkehr

Die Innenstadt bleibt weiterhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Stadtbushaltestelle am Stadtplatz wird am Montag um 6 Uhr auf den Grünmarkt verlegt. Der Bus nach Christkindl fährt bereits ab Samstag, 28. November, um 10 Uhr von dieser Haltestelle ab. Besonders während der Adventzeit empfiehlt die Stadt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Um Einschränkungen für den Handel während des Weihnachtsgeschäfts möglichst gering zu halten, gelten gesonderte Zufahrtsregelungen. Lieferanten und Wochenmarktbeschicker dürfen den Stadtplatz täglich zwischen 23 und 13 Uhr befahren. Während dieser Zeiten ist auch die Zufahrt vom Ennskai über die Obere Kaigasse möglich.

Eigene Ladezone wird eingerichtet

Auf Höhe des Hauses Stadtplatz 46 wird zusätzlich eine rund 20 Meter lange Ladezone eingerichtet. Geschäfte zwischen Leopoldibrunnen und Enge Gasse sollen vorzugsweise über die Obere Kaigasse beliefert werden.

Auch für Radfahrer gelten besondere Bestimmungen. Sie dürfen den Stadtplatz täglich zwischen 22 und 13 Uhr befahren. Außerhalb dieses Zeitraums ist die Zufahrt aus Richtung Zwischenbrücken bis zum Haus Stadtplatz 7 gestattet. Mit den Maßnahmen möchte die Stadt sowohl die Sicherheit während der Aufbauarbeiten gewährleisten als auch die Erreichbarkeit der innerstädtischen Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und Arztpraxen sicherstellen.