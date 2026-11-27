Jetzt könnte David Alaba zum großen Hoffnungsträger werden! Nach seinem Kurzeinsatz beim 1:1 in Bologna winkt dem ÖFB-Kapitän am Sonntag im Heimspiel gegen Fiorentina (12.30 Uhr/live DAZN) der nächste Comeback-Schritt.

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Doch spielt der Wiener gleich von Beginn an? In Italien gehen die Meinungen auseinander. Während der "Messaggero Veneto" und "TuttoUdinese" den 34-Jährigen am Sonntag (ab 12.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) bereits in der Startelf sehen, erwartet ihn die "Gazzetta dello Sport" zunächst auf der Ersatzbank. Das Rennen um den Platz in der Abwehr ist also noch offen.

Für Trainer Paolo Zanetti wäre Alabas Rückkehr gerade jetzt Gold wert. Udinese steckt tief im Abstiegskampf, die Defensive ist personell angeschlagen. Matteo Palma und Jakub Piotrowski kämpfen mit muskulären Problemen, Nicolò Bertola und Enzo Ebosse fehlen ebenfalls. Laut den italienischen Prognosen könnte Alaba als linker Innenverteidiger in einer Dreierkette auflaufen. Auch eine Viererkette mit dem Wiener als Abwehrchef ist eine Option.

Die Ausgangslage ist brisant: Udinese hat nach zwölf Runden erst sechs Punkte auf dem Konto und wartet noch immer auf den ersten Heimsieg. Fiorentina liegt mit neun Zählern ebenfalls weit hinter den eigenen Erwartungen. Die Gäste kassierten zuletzt ein bitteres 0:3 gegen Monza und reisen ebenfalls mit ordentlich Druck nach Udine. Für beide Teams zählt im Tabellenkeller jeder Punkt. Dazu muss Zanetti auch offensiv improvisieren. Keinan Davis soll nach seinen Problemen nicht überstürzt zurückkehren. Die Hoffnung liegt deshalb unter anderem auf Nicolò Zaniolo, der beim 1:1 in Bologna getroffen hat