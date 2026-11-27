Mit Red Bull Salzburg und dem LASK treffen zwei Titelanwärter aufeinander, die mit der eigenen Saison noch nicht zufrieden sein können. Nun drohen sie, den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

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Im letzten Jahr war dieses Duell noch meisterschaftsentscheidend, beim Spitzenspiel am Sonntag (17 Uhr/live Sky & im Sport24-Live-Ticker) hecheln beide vorerst aber nur hinterher.

Vor dem Spieltag liegen die Bullen sechs, die Linzer gar ganze acht Punkte hinter Rapid. Die Grün-Weißen können gegen Austria Lustenau am Samstag noch weiter vornewegziehen.

Nur einer mit Europa-Aufschwung

Bisher hielt das Team von Danny Röhl Schritt, die 0:1-Pleite bei der Austria tat aber weh. Die 2:0-Antwort in der Europa League gegen Ararat Armenia war zwar kein Feuerwerk, kostete aber auch nicht viel Kraft.

Aufgrund der eigenen Verletzungssorgen kann man davon ohnehin nie genug haben. Mit der Rückkehr von Kapitän Nikolas Veratschnig gab es immerhin einen Boost, Haris Tabakovic fehlt aber weiter.

Salzburg als Topspiel-König

Auf der Gegenseite läuft es für Didi Kühbauers Team national hervorragend mit zuletzt drei Siegen am Stück, dafür tat das 0:1 in letzter Sekunde bei Bodö/Glimt enorm weh. Von den Reisestrapazen an den Polarkreis nicht zu sprechen. Im Gegensatz zu diesem Spiel wollte der Trainer wieder das "wahre Gesicht" seiner Truppe sehen.

Die direkte Bilanz ist mit jeweils fünf Siegen in den letzten zehn Duellen ausgeglichen, das Hinspiel entschied Salzburg mit 3:1 für sich. Genau hier liegt auch ein gewichtiger Faktor: In allen Topspielen (2x Sturm, Rapid und LASK) gingen die Bullen als Sieger hervor – und das mit einer irren Tordifferenz von 15:5.

Im Hinspiel gab es für Didi Kühbauer nichts zu Lachen © APA/EXPA/ UWE WINTER

"Auswärts haben wir es hervorragend gemacht", erinnerte sich Röhl an das Duell an der Gugl. Die zwei Tage mehr Regeneration sind laut dem Deutschen "sicher kein Nachteil" für den LASK. Bei seinem Team stand "Regeneration" im Fokus.