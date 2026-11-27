Globale Modehändler wie die Inditex-Marke Zara und H&M haben Insidern zufolge in der ersten Novemberhälfte fast ein Zehntel ihrer monatlichen Aufträge von Bangladesch in andere asiatische Produktionszentren verlagert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Marken hätten zwischen dem 1. und 18. November wegen Arbeitskämpfen und steigender Kosten in dem Land Bestellungen im Wert von rund 254 Mio. Dollar (231 Mio. Euro) vor allem nach Indien umgeleitet, sagten drei Fabrikbesitzer der Nachrichtenagentur Reuters.

Marks & Spencer (M&S) und Celio hätten ebenfalls Aufträge abgezogen. Inditex lehnte eine Stellungnahme ab. H&M, M&S und Celio reagierten auf Fragen zunächst nicht.

Indische Textilaktien legten nach dem Reuters-Bericht zu: Gokaldas Exports stiegen um bis zu 11 Prozent und Trident um rund 5 Prozent. Andere Firmen wie Welspun Living, KPR Mill und Vardhman Textiles gewannen jeweils rund 2 Prozent.

Erhöhung des Mindestlohns

Der Druck auf die Branche hatte sich am Mittwoch verschärft, als Bangladesch eine Erhöhung des Mindestlohns für Textilarbeiter um 36 Prozent auf 138 Dollar pro Monat billigte. Das war zwar die geringste Erhöhung seit Einführung des Mindestlohns in der Textilbranche 1986: 2023 waren die Löhne um 56 Prozent gestiegen, 2018 um 51 Prozent und 2013 um 77 Prozent. Branchenvertretern zufolge schmälert die Steigerung dennoch den Lohnkostenvorteil gegenüber Indien.

Das Lohnplus blieb deutlich hinter den Forderungen der Arbeiter nach mehr als einer Verdoppelung der Löhne zurück und löste neue Zusammenstöße mit der Polizei aus. Gewerkschaften argumentieren, die Bezahlung bleibe im weltweiten Branchenvergleich niedrig. Der Staatssekretär im Arbeitsministerium, Abdur Rahman Tarafder, nannte die Lohnerhöhung dagegen "zufriedenstellend" und äußerte die Hoffnung, dass alle Textilarbeiter ab Samstag die Arbeit wieder aufnehmen würden.

Die Proteste haben dem Branchenverband BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association) zufolge zu Produktionsausfällen von mehr als 400 Mio. Dollar geführt. Hersteller rund um Dhaka verloren schätzungsweise 20 bis 25 Produktionstage. Um Lieferzusagen einzuhalten, erwägen sie zum Teil Überstunden sowie teure Luftfracht. Durch die Nahost-Krise verschärfte Energieengpässe führten zudem zu Produktionsunterbrechungen und zwangen einige Fabriken zum Rückgriff auf teurere alternative Stromquellen. Politische Spannungen rund um eine mögliche Rückkehr der früheren Ministerpräsidentin Sheikh Hasina aus Indien nach Dhaka verstärken die Sorgen vor weiteren Ausfällen.

Vietnam, Indonesien, Kambodscha

Einkäufer weichen Branchenvertretern zufolge neben Indien auch auf Vietnam, Kambodscha und Indonesien aus, um Lieferkettenrisiken zu senken und die Lieferzuverlässigkeit zu verbessern. Konkurrenten könnten Produktion und Lieferung in der Regel innerhalb von 60 bis 90 Tagen abschließen, sagte BGMEA-Direktor M. Mohiuddin Chowdhury. In Bangladesch dauere dies rund 120 Tage. Indien biete einen Liefervorteil von rund einer Woche, während Vietnam und Kambodscha die Vorlaufzeiten um bis zu 15 Tage verkürzen könnten. "Der Preis wird zweitrangig, wenn Marken unter Druck stehen, strikte Lieferfristen einzuhalten", erklärte Chowdhury.

Verbandspräsident Mahmud Hasan Khan wollte die Marken nicht beim Namen nennen. Eine vorübergehende Verlagerung einiger Aufträge hilft seiner Ansicht nach jedoch der Branche, internationale Kunden zu halten und finanzielle Verluste zu begrenzen. Die größere Sorge der Fabrikbesitzer ist jedoch, dass auf die umgeleiteten Aufträge der Verlust künftiger Geschäfte folgen könnte, da Einkäufer ihre Beschaffungsstrategie überprüften. Der Geschäftsführer des vor allem für europäische Marken produzierenden Zulieferers Alps Apparels Group, Khan Monirul Alam, sagte, die Unruhen träfen das Neugeschäft. "Seit dem 1. November haben die meisten meiner Einkäufer wegen der Unruhen keine Bestellungen mehr aufgegeben", erklärte er. Die Kunden sagten, dass Aufträge verlagert, verschoben oder storniert worden seien und sie alternative Lösungen gefunden hätten. Chowdhury warnte zudem, dass abgewanderte Aufträge selbst nach einer Beruhigung der Lage wegbleiben könnten. "Die Herausforderung besteht darin, das Vertrauen der Einkäufer wiederherzustellen, bevor aus vorübergehenden Verlagerungen langfristige Beschaffungsentscheidungen werden." Bangladesch ist nach China der weltweit zweitgrößte Bekleidungsexporteur. Die Branche steht für mehr als 80 Prozent der Exporterlöse des Landes und fast 40 Prozent der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe.