Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich tief frustriert über die USA. In einem Interview kritisiert er US-Präsident Donald Trump wegen dessen Umgang mit Wladimir Putin und beklagt ausbleibenden Druck auf Russland.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In einem Gespräch mit der "BBC" äußerte der 48-jährige Staatschef deutliche Kritik an US-Präsident Donald Trump (80). Konkret störte sich Wolodymyr Selenskyj daran, dass Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin (74) als "meinen Freund" bezeichnet und ein Foto veröffentlicht hatte, auf dem er Putin umarmt. Zudem beklagte Kiew, dass verspätete Raketenlieferungen zur Abwehr ballistischer Geschosse ukrainische Leben kosten und die USA bei den Friedensverhandlungen nicht genügend Druck auf Russland ausüben würden. Zu den Äußerungen und dem Foto sagte Selenskyj auf Englisch: "Natürlich ist das die Entscheidung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, aber … es ist seltsam". Weiter erklärte er: "Putin ist ein Aggressor und ein Mörder … Er kann kein Freund sein. Das geht einfach nicht". Dies sei so, als hätte man während des Zweiten Weltkriegs behauptet, mit Adolf Hitler befreundet zu sein.

US-Verhandler näher an Moskaus Position

Seit einem heftigen Zusammenstoß mit Trump im Oval Office im Jahr 2025 gestaltet Selenskyj die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten besonders vorsichtig. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff (69) sowie Präsidenten-Schwiegersohn Jared Kushner (45) bemühen sich derzeit darum, ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine auszuhandeln, um das enorme Sterben zu beenden. Laut dem Bericht scheinen die beiden Unterhändler jedoch häufig der Position Moskaus näherzustehen als jener Kiews.

Gespräche sollen im Dezember weitergehen

Die jüngste Verhandlungsrunde Anfang des Monats in Abu Dhabi endete ohne Fortschritte. Im "BBC"-Interview beschrieb Selenskyj die Lage mit den Worten: "Je mehr wir wissen, desto mehr Probleme gibt es." Die Gespräche sollen im Dezember fortgesetzt werden, wobei laut Selenskyj noch unklar ist, ob europäische Unterhändler wie angekündigt daran teilnehmen – der Kreml scheint sich dagegen zu sperren. Russland beharrt nach eigenen Aussagen offenbar in allen Fragen wieder auf seinen kompromisslosen Ausgangspositionen.

US-Präsident Trump erklärte seinerseits am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social, er habe Putin bei ihrem Gipfeltreffen in China in der vergangenen Woche dazu aufgefordert, "sämtliche militärischen Aggressionen gegen Gebiete in ganz Europa zurückzufahren". Ein Friedensabkommen mit der Ukraine halte er für "durchaus möglich".