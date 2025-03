Einbruch erwartet: Steht Samsung vor dem Aus?

Der südkoreanische Tech-Konzern steckt tief in der Krise, der CEO spricht sogar von einem "Überlebenskampf".

Samsung Electronics befindet sich laut einem Bericht von giga.de "in der schwersten Krise seiner Geschichte". In einer besorgniserregenden Videobotschaft an rund 2.000 Führungskräfte warnte CEO Lee Jae-yong vor enormen Herausforderungen, die das Unternehmen zu überwinden habe. Es handle sich gar um eine "Frage von Überleben oder Sterben", so die drastischen Worte des Konzernchefs.

Vor allem das Chip-Geschäft, insbesondere im Bereich der KI-Anwendungen, schwächelt massiv – Samsung liegt hier hinter der Konkurrenz klar zurück. Auch die Bereiche Smartphones und TV-Geräte verlieren zunehmend Marktanteile.

Die Auswirkungen werden laut Analysten bereits im ersten Quartal 2025 sichtbar: Ein Einbruch des Betriebsgewinns um mehr als 20 Prozent wird befürchtet. Samsung muss seine Investitionen in Forschung und Entwicklung demnach dringend erhöhen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Krise betrifft nicht nur den Konzern selbst, sondern könnte auch die wirtschaftliche Stabilität Südkoreas gefährden, da Samsung als größter Arbeitgeber und Innovationsführer des Landes eine zentrale Rolle spielt.