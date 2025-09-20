Dieser Satz von Prinz Andrew machte William richtig wütend

Es war eigentlich ein Tag der Trauer – doch im Hintergrund brodelte es gewaltig.

Bei der Beerdigung der Herzogin von Kent kam es zu einer stillen, aber brisanten Szene innerhalb der britischen Königsfamilie. Zwischen Prinz Andrew und seinem Neffen Prinz William soll es laut einem Lippenleser zu einem frostigen Moment gekommen sein – ausgelöst durch nur einen Satz.

"Not amused"

Andrew wandte sich während der Trauerfeier an William und sagte: „Wir hatten eine schöne Zeit in jenen Tagen, nicht wahr? Ich erinnere mich an diese Tage.“ Eigentlich als nostalgische Erinnerung gedacht, soll diese Bemerkung den Thronfolger jedoch alles andere als erfreut haben. William reagierte demnach nicht, sein Gesichtsausdruck habe vielmehr Verärgerung signalisiert.

Royal-Experten gehen davon aus, dass Williams Wut weniger dem Satz an sich galt, sondern vielmehr der Person, von der er kam. Prinz Andrew steht seit Jahren wegen Missbrauchsvorwürfen und seiner umstrittenen Verbindungen in der Kritik. Für den künftigen König ist jeder öffentliche Auftritt seines Onkels ein heikles Thema.

König Charles versucht zwar, seinen Bruder nicht völlig aus der Familie auszuschließen, doch die Spannungen bleiben sichtbar. Die Szene bei der Trauerfeier zeigt, wie tief die Gräben innerhalb der Royals sind – und wie ein beiläufiger Satz genügt, um die Konflikte an die Oberfläche zu bringen.