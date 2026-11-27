Die traditionsreiche britische Pub-Kultur erlebt durch veränderte Ausgehgewohnheiten seit der Corona-Pandemie einen tiefgreifenden Umbruch. Vor allem die jüngere Generation verzichtet zunehmend auf den direkten Kontakt an der Schank und bestellt Bier und Snacks bevorzugt über das Smartphone.

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Für Generationen von Pub-Besuchern galt die Bestellung an der Theke als unverzichtbares Ritual des Alltagslebens. Man musste sich durch dichte Menschentrauben zum Tresen vorkämpfen, die Aufmerksamkeit des Barpersonals auf sich ziehen und im richtigen Moment Blickkontakt herstellen. Doch sechs Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie meiden viele Gäste diesen direkten Trubel und greifen stattdessen zum Mobiltelefon.

Für die großen Gastronomiekonzerne erweist sich dieser Trend als lukratives Geschäftsmodell. Der Pub-Riese Marston’s, der mehr als 1.300 Lokale betreibt, verzeichnet bei mobilen App-Bestellungen im Durchschnitt einen um elf Prozent höheren Bonwert als an der klassischen Kassa. Mittlerweile werden über zehn Prozent des gesamten Konzernumsatzes über digitale Kanäle abgewickelt.

Das Bestellen per Smartphone wird immer beliebter. Laut einer gemeinsamen Untersuchung der Branchenanalysten Zonal und CGA verdoppelte sich der Anteil der Smartphone-Besteller zwischen Juli 2019 und Jänner 2021 von neun auf 19 Prozent. Mittlerweile bevorzugt rund ein Drittel aller Gäste das Bestellen per App.

Junge Generation prägt neue Verhaltensweisen im Lokal

Die Ursachen für den Kulturwandel liegen vor allem in den Prägungen der Pandemiejahre. Wissenschaftlerin Carrie Childs von der University of Derby, die den Einfluss von Smartphones auf soziale Interaktionen erforscht, verweist auf die veränderten Einstiegsbedingungen für junge Erwachsene:

Fehlende Schank-Erfahrung: Viele Gäste erlebten ihre ersten Lokalbeitritte unter strengen Pandemieauflagen, bei denen die Tischbestellung per QR-Code und Smartphone der einzig erlaubte Standard war.

Viele Gäste erlebten ihre ersten Lokalbeitritte unter strengen Pandemieauflagen, bei denen die Tischbestellung per QR-Code und Smartphone der einzig erlaubte Standard war. Verändertes Bestellverhalten: Junge Gäste nutzen digitale Schnittstellen dreimal so häufig wie ältere Semester und betrachten die mobile Menükarte als selbstverständliche Dienstleistung.

Auch das Verhalten im Raum verändert sich markant: Fast ein Drittel der Gäste bevorzugt heute geordnete Warteschlangen in Einerreihe vor der Schank, anstatt sich wie früher locker entlang des Tresens zu verteilen. Professor John Drury, Sozialpsychologe an der University of Sussex, betont, dass sich solche neuen Gewohnheiten rasant verfestigen. Gäste imitieren das Verhalten anderer Besucher, selbst wenn es ihnen persönlich gar nicht gefällt, wodurch neue Normen entstehen.

Scharfe Debatte in der Branche: Verlust von Flair und Spontaneität

Die zunehmende Digitalisierung stößt bei prominenten Vertretern der britischen Gastronomieszene auf geteilte Reaktionen. Zwar führte Branchenpionier Sir Tim Martin mit seiner Kette Wetherspoons bereits im Jahr 2017 mobile Bestellmöglichkeiten ein und plant keine Einschränkung der Technologie, dennoch beklagte auch er öffentlich das Verschwinden des lockeren Geplauders mit dem Schankpersonal.

Barbesitzer mit scharfer Kritik

Deutlich schärfere Kritik kommt von Sacha Lord, Mitbegründer des Warehouse Project in Manchester. Laut ihm fehlt die Gastfreundschaft. Lord bezeichnet Bestellungen über QR-Codes als steril, nichtssagend und im Widerspruch zur echten Wirtshauskultur stehend.

Ebenfalls stört ihn das Schlangestehen. Lord hält das disziplinierte Warten in einer Reihe für völlig verfehlt. Er wünscht sich das klassische Gedränge und die aktive Suche nach Blickkontakt zurück.

Auf den Tanzflächen leidet auch die Stimmung. Er beobachtet spürbare Dämpfer, da Gäste oft nur noch mit dem Handy für Instagram filmen statt im Moment zu feiern.

Gastronomie reagiert auf Scheu vor Wartezeiten

Die Furcht vor Hektik und Schlangen erfasst mittlerweile auch klassische Speiselokale. Die Restaurantkette Wagamama, die über Jahrzehnte konsequent auf spontane Laufkundschaft setzte, passt ihre Strategie grundlegend an. Andy Hornby, Vorstandschef der Muttergesellschaft The Restaurant Group, erklärte auf einer Branchenkonferenz des Fachmediums Propel, dass Gäste heute Lokale meiden, wenn Wartezeiten drohen oder Plätze nicht garantiert sind. Die Branche steht damit vor der Herausforderung, moderne Effizienz und traditionelle Gastfreundschaft in Einklang zu bringen.