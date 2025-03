Faschingsanhänger mit 15 Maskierten kippte um: Mädchen (15) verletzt

Insgesamt waren 15 Feiernde auf dem Wagen.

Eine 15-Jährige ist am Samstag am Weg zu einem Faschingsumzug in Kärnten schwer verletzt worden: Das Mädchen war zusammen mit 14 anderen Maskierten auf einem zum Piratenschiff umgebauten Anhänger unterwegs, als der 26-jährige Lenker am Steuer des davorgespannten Traktors offenbar die Kontrolle verlor. Laut einer Aussendung der Polizei Kärnten fiel der Anhänger um. Bis auf die Jugendliche blieben alle anderen unverletzt.

© Feuerwehr Maria Rojach

Der Unfall passierte gegen 9.00 Uhr auf einer Landesstraße in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg). Das Fahrzeuggespann war am Weg von St. Georgen im Lavanttal zum Faschingsumzug in Wolfsberg, als der Anhänger umkippte. Zur Bergung des "Piratenschiffs" standen die Freiwilligen Feuerwehren Gemmersdorf und Maria Rojach mit 26 Einsatzkräften im Einsatz.