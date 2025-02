Nach Umzug: Faschingswagen ging in Flammen auf

Das Gefährt war kurz vor dem Brand noch im Einsatz.

Sankt Veit in der Südsteiermark. – In der Nacht auf Montag, 24. Februar 2025, geriet ein Anhänger, der zuvor bei einem Faschingsumzug verwendet worden war, in Brand. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei wurde in der Nacht auf Montag gegen 2.30 Uhr zu dem Brand in Sankt Veit in der Südsteiermark gerufen. Ein Fahrgast eines Taxi hatte beim Vorbeifahren die Flammen bemerkt.

Als die Beamten eintrafen, waren schon Feuerwehr und Rettung vor Ort. Betroffen war ein Faschingswagen, der noch kurz zuvor bei einem Umzug im Einsatz gewesen war.

Pkw, Gebäude und Traktor beschädigt

Die Ersterhebungen ergaben, dass nicht – wie zunächst angenommen – ein Gebäude, sondern ein Anhänger, welcher zuvor im Rahmen eines Faschingsumzuges verwendet worden war, in Brand geraten war. Gegen 4 Uhr morgens konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand vollständig löschen.

Die Flammen beschädigten neben dem Anhänger auch den daran gekoppelten Traktor, ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude sowie ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Kraftfahrzeug. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die genaue Brandursache sowie die Frage, wer den Traktor samt Anhänger zuvor an den Einsatzort gebracht hat, sind Gegenstand laufender Ermittlungen.