× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche. Hier die Top 10:

1. MARIA KREUTZER

© Getty Images ×

Die österreichische Regisseurin hat es mit ihrem Sisi-Film „Corsage“ auf die Oscar-Shortlist geschafft. Nach den Erfolgen in Cannes und beim Europäischen Filmpreis in Reykjavík gilt auch am 24. Jänner eine Nominierung für die 95. Oscars als so gut fix.

2. DAVID ALABA

© Getty ×

Unser Real-Madrid-Legionär wurde nach dem Champions-League-Triumph in Paris und seinem Team-Tor gegen Italien einmal mehr zum Fußballer des Jahres gewählt. Das ist sein bereits 9. Titel bei der prestigeträchtigen Wahl. Der dritte in Folge.

3. INGRID THURNHER

© ORF/Thomas Ramstorfer

ORF-Urgestein, Radiodirektorin und mehrfache Romy-Preisträgerin übernimmt den in die Negativ-Schlagzeilen geratenen ORF Niederöstereich und soll nach der Suspendierung von Robert Ziegler das ­Landesstudio jetzt ganz neu aufstellen.

4. STEFAN BACHMANN

© Getty ×

Der Schweizer Regisseur wird neuer Direktor des ehrwürdigen Wiener Burgtheaters. Er folgt in der Saison 2024/25 auf Martin Kušej.

5. MARTIN KOCHER

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Der Wirtschaftsminister präsentierte diese Woche mit dem „Energiekostenzuschuss 2“ ein Mega-Energie-Paket für die Unternehmen.

6. JULIA HICKELSBERGER-FÜLLER

© APA/EVA MANHART ×

Die ÖFB-Senkrechtstarterin und Hoffenheim-Legionärin ist Fußballerin des Jahres und tritt damit die Nachfolge von Klubkollegin Nicole Billa an.

7. WERNER LAMPERT

© APA/BARBARA GINDL ×

Der „Zurück zum Ursprung“-Biopionier tritt für ein Verbot der Silvesterknallerei ein – und spricht damit Hunterttausenden Österreichern aus der Seele.

8. ANNA THALHAMMER

© APA ×

Die „Presse“-Aufdeckerin wird neue „profil“-Chefredakteurin. Kann sie das in Jahre gekommene Magazin retten?

9. MELISSA NASCHENWENG

© TZOe Zeidler ×

Begeistert zu Weihnachten bei der Carmen-Nebel-Show. Und stürmt mit der aktuellen Hit-CD „Glück“ auch wieder in die Top-10 der Charts.

10. GERNOT BLÜMEL

© oe24 ×

Der Ex-Finanzminister wechselt von Superfund in die Geschäftsführung von Gesundheits-IT-Konzern CompuGroup Medical.