oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Justiz-Klatsche:

Richterin stoppt Trump-Rodungen auf Washingtoner Golfplatz!

SR
von
Waldarbeiter zerkleinern am East-Potomac-Golfplatz gefällte Baumstämme mit einem Schredder-Lkw, während im Vordergrund Golfer auf dem Rasen vorbeigehen.
© x
Schlappe für US-Präsident Donald Trump: Eine Bundesrichterin hat weitere Baumfällungen auf dem East-Potomac-Golfplatz in Washington per Eilentscheidung gestoppt.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine US-Bundesrichterin hat den umstrittenen Plänen von US-Präsident Donald Trump zur Umgestaltung der US-Hauptstadt vorerst einen Riegel vorgeschoben. Nach der Fällung Hunderter Bäume auf dem East-Potomac-Golfplatz in Washington untersagte Richterin Ana Reyes weitere Rodungen per Eilentscheidung. Reyes gab damit dem Antrag von Umweltschützern statt, die Alarm geschlagen hatten, nachdem am Samstag bereits rund 500 Bäume auf dem Gelände gerodet worden waren. Die Richterin setzte kurzfristig eine Eilverhandlung an, um die rechtlichen Grundlagen zu prüfen – insbesondere, weil die Regierung das Vorhaben erst am Freitagabend und damit ohne ausreichende Vorankündigung publiziert hatte.

Auch interessant

Kundin probiert Stiefel an und macht einen unfassbaren Fund!

Tausende Haushalte ohne Strom wegen eines Bibers

Diese Tropenkrankheit breitet sich jetzt in Florida aus

Trumps Bauwut in der US-Hauptstadt Washington

Der US-Präsident, der als leidenschaftlicher Golfspieler gilt, wollte den Platz nach eigenen Angaben umfassend renovieren, um dort künftig große Profi-Turniere auszutragen. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner 2025 hat der frühere Immobilienentwickler bereits mehrere Bauprojekte angestoßen, um der Hauptstadt wieder zu mehr Glanz zu verhelfen. Seine Vorhaben – darunter ein Ballsaal am Weißen Haus oder die geplante Umbenennung des Kennedy Centers – sorgen jedoch regelmäßig für scharfe Kritik der oppositionellen Demokraten und juristische Auseinandersetzungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Flugschreiber vom Unglücksjet entdeckt

Diese Tropenkrankheit breitet sich jetzt in Florida aus

Wasserfälle am Ayers Rock in Australien

Kundin probiert Stiefel an und macht einen unfassbaren Fund!

Richterin stoppt Trump-Rodungen auf Washingtoner Golfplatz!

Polizei schießt erneut auf Teenager

MH370: US-Blackbox-Detektor endlich am Weg zur Suchzone

Tausende Haushalte ohne Strom wegen eines Bibers

Mord-Schock bei McDonald's! Mitarbeiter im Restaurant erstochen

Tankstelle überfallen: Räuber mit schwarzem Rucksack auf der Flucht