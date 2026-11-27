Die 31-jährige Influencerin Stefanie P. wurde vor rund einem Jahr von ihrem Ex-Partner getötet. Der 32-Jährige brachte ihre Leiche in einem Koffer nach Slowenien und vergrub sie dort. Am Freitag fiel am Grazer Straflandesgericht das Urteil: Lebenslange Haft!

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Die Influencerin war am 23. November 2025 nicht zu einem vereinbarten Shooting erschienen. Angehörige schlugen Alarm und erstatteten eine Vermisstenanzeige. Die Ermittlungen führten schließlich zu ihrem ehemaligen Lebensgefährten, einem damals 31-jährigen Slowenen.

Laut Anklage soll er die Frau in ihrer Wohnung in Graz getötet haben. Anschließend brachte er ihren Körper in einem Koffer nach Slowenien und vergrub ihn dort. Auch sein Auto setzte er später in Brand, um mögliche Beweismittel zu beseitigen. Er wurde von slowenischen Beamten festgenommen, nachdem bereits nach ihm gesucht worden war.

Angeklagter sprach von einem Unfall

Vor Gericht bestritt der mittlerweile 32-Jährige eine vorsätzliche Tötung. Er erklärte, die Beziehung sei schwierig gewesen und es habe einen Streit gegeben. Dabei sei die Situation eskaliert.

"Ich wollte sie bewusstlos würgen", sagte er vor Gericht. Er habe die Frau in einen Schwitzkasten genommen. Als er eine Verletzung am Hals bemerkte, habe er versucht, die Blutung zu stoppen. Er habe geglaubt, sie sei an ihrem Blut erstickt.

Eine Wiederbelebung versuchte er laut eigener Aussage nicht. Stattdessen brachte er die Leiche in einen Koffer und nach Slowenien. Das Vergraben gestand er, den Mordvorwurf bestritt er bis zuletzt.

Gerichtsmediziner widersprach seiner Darstellung

Besonders belastend waren die Aussagen des Gerichtsmediziners. Das Opfer starb an Sauerstoffmangel im Gehirn. Die festgestellten Verletzungen und Blutungen am Hals passten laut Gutachten zu einem längeren Würgevorgang. Ein bloßes Knock-out-Szenario könne die Befunde nicht erklären.

Vor Gericht bestreitet der 32-Jährige eine vorsätzliche Tötung. © APA/ERWIN SCHERIAU

Auch weitere Verletzungen wurden festgestellt. Die medizinischen Erkenntnisse belasteten den Angeklagten schwer und widersprachen teilweise seiner Darstellung eines Unfalls.

Freundinnen schilderten toxische Beziehung

Im Prozess berichteten mehrere Freundinnen von einer schwierigen Beziehung zwischen Stefanie P. und ihrem Ex-Partner. Es habe ein jahrelanges Auf und Ab, Eifersucht, verbale Auseinandersetzungen und auch Handgreiflichkeiten gegeben. Zudem sollen finanzielle Streitigkeiten eine Rolle gespielt haben.

Der Angeklagte schilderte, dass die Beziehung bereits seit 2020 bestand und immer wieder unterbrochen worden war.

Geschworene glaubten ihm nicht

Am Freitagabend fiel schließlich das Urteil: Die Geschworenen sprachen den 32-Jährigen wegen Mordes schuldig. Seine Darstellung, er habe keine Tötungsabsicht gehabt, überzeugte sie nicht.

Der Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Zusätzlich hatte er sich wegen Störung der Totenruhe verantworten müssen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.