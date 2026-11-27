In Italien häufen sich derzeit mysteriöse Pannen direkt nach dem Tankstellenbesuch, bei denen Fahrzeuge schon nach wenigen Kilometern fahruntüchtig liegen bleiben. Die Verbraucherzentrale Südtirol warnt vor gravierenden Schäden und gibt klare Handlungsempfehlungen für betroffene Autofahrer.

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Autofahrer in Italien sehen sich aktuell mit einem ernsten Problem konfrontiert, das zu teuren Werkstattaufenthalten führt. Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) berichtet über eine auffällige Häufung von Pannen, die sich unmittelbar an einen Tankvorgang anschließen. Auffallend ist dabei der zeitliche Zusammenhang: Seitdem die Treibstoffpreise spürbar angezogen haben, gehen bei den Konsumentenschützern kontinuierlich mehr Beschwerden über schwere Fahrzeugschäden ein.

Die Schilderungen der Betroffenen weisen verblüffende Parallelen auf. Die Fahrzeuge lassen sich zunächst normal betanken, doch bereits nach kürzester Fahrstrecke streikt die Technik komplett. In den meisten Fällen bleibt den Lenkern nichts anderes übrig, als einen Abschleppdienst zu rufen:

Typische Symptome: Betroffene klagen über erhebliche Startschwierigkeiten, plötzlichen Leistungsverlust und das unvermittelte Absterben des Motors während der Fahrt.

Betroffene klagen über erhebliche Startschwierigkeiten, plötzlichen Leistungsverlust und das unvermittelte Absterben des Motors während der Fahrt. Keine gemeinsame Ursache: Bislang konnte noch kein einzelner technischer Auslöser als Ursache für die Pannenserie isoliert werden.

Bislang konnte noch kein einzelner technischer Auslöser als Ursache für die Pannenserie isoliert werden. Keine bestimmten Konzerne im Visier: Die VZS nennt keine spezifischen Tankstellenbetreiber oder Mineralölkonzerne, da sich die Vorfälle nicht auf einzelne Marken beschränken.

Da sich derzeit keine allgemeine Vorgehensweise empfehlen lässt, mit der man die Schäden im Vorfeld verlässlich vermeiden kann, kommt dem Verhalten an der Zapfsäule entscheidende Bedeutung zu.

Bezahlung und Quittung: Was Autofahrer jetzt beachten müssen

Um im Ernstfall rechtlich abgesichert zu sein, rät die Konsumentenschutzorganisation zu größter Sorgfalt beim Bezahlvorgang. Barzahlungen sollten tunlichst vermieden werden, um den Nachweis des Treibstoffkaufs nicht zu gefährden. Autofahrer sollten ausnahmslos mit Debit- oder Kreditkarte bezahlen und die Abrechnung genau kontrollieren.

Besondere Vorsicht ist an Selbstbedienungssäulen geboten, die in Italien weit verbreitet sind. Kunden müssen dort nach dem Auftanken aktiv am Terminal die Schaltfläche für die Quittung anwählen, damit der Papierbeleg ausgedruckt wird. Dieser Rechnungsbeleg dient als unverzichtbares Beweismittel, um den genauen Zeitpunkt, die Zapfsäule und die getankte Spritsorte nachweisen zu können.

Beweise sichern: Werkstattbericht und Schadenersatz einfordern

Kommt es trotz aller Vorsicht zu einem Defekt, müssen geschädigte Fahrzeughalter umgehend handeln und sämtliche Belege zusammentragen. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine detaillierte Dokumentation durch eine Fachwerkstätte. Der schriftliche Werkstattbericht muss alle festgestellten Defekte, die notwendigen Reparaturmaßnahmen sowie die Ursachen lückenlos aufführen.

Dabei gilt es, das Augenmerk auf Verunreinigungen im Treibstoffsystem zu legen:

Prüfung auf Kraftstoff-Anomalien: Im Bericht müssen Rückstände wie Wasser, Schmutzpartikel oder anderweitige Kontaminationen im Tank explizit dokumentiert werden.

Im Bericht müssen Rückstände wie Wasser, Schmutzpartikel oder anderweitige Kontaminationen im Tank explizit dokumentiert werden. Vollständige Belegsammlung: Sämtliche Rechnungen für Abschleppung, Reparatur und Ersatzteile müssen geordnet aufbewahrt werden.

Sämtliche Rechnungen für Abschleppung, Reparatur und Ersatzteile müssen geordnet aufbewahrt werden. Schriftliche Forderung: Die Schadensmeldung sollte per Einschreiben oder über eine zertifizierte E-Mail (PEC) sowohl an den jeweiligen Tankstellenbetreiber als auch an den übergeordneten Mineralölkonzern übermittelt werden.

In diesem Schreiben müssen Betroffene ihre konkrete Schadenersatzforderung beziffern, eine angemessene Zahlungsfrist setzen und die eigene IBAN für die Überweisung angeben.