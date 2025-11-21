"Tatort Tonne“: neue Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung

In Niederösterreich landen jedes Jahr 136 Kilogramm Restmüll pro Person in der schwarzen Tonne. Mehr als ein Viertel davon – rund 37 Kilogramm pro Kopf – sind biogene Abfälle.

Besonders ins Gewicht fallen dabei genießbare Lebensmittel, die etwa 21 Kilogramm pro Person und Jahr ausmachen. Hochgerechnet ergibt das für Niederösterreich rund 35.000 Tonnen Lebensmittel, die im Müll enden. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das einen Wertverlust von etwa 500 Euro jährlich.

Der Anteil von Lebensmitteln im Restmüll sei über die Jahre gesehen ungefähr gleichbleibend, "wir kommen hier nicht vom Fleck“, sagte der für Umwelt zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Donnerstag bei der Präsentation der Restmüllanalyse gegenüber noe.orf.at. Damit würden enorme Mengen an Energie vergeudet und wertvolle Arbeit in der Produktion achtlos weggeschmissen.

Teller statt Tonne

Häufig werden Nahrungsmittel wegen fehlender Planung oder falscher Lagerung weggeworfen. Wichtig sei, bewusst einzukaufen, Müll zu vermeiden und sauber zu trennen, betonte Pernkopf: "Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in die Tonne.“ Wer bewusst einkauft, richtig lagert und Reste verwertet, könne Abfall bereits im Vorfeld deutlich reduzieren.

Mit der Kampagne "Tatort Tonne“ wollen die NÖ Umweltverbände Bewusstsein schaffen, im eigenen Haushalt genauer hinzusehen. "Ziel ist es, sichtbar zu machen, wie viele Lebensmittel unnötig im Restmüll landen und wie einfach es ist, diese vor der Tonne zu bewahren“, sagte Christian Macho (ÖVP), Präsident der NÖ Umweltverbände und Bürgermeister von Kottingbrunn (Bezirk Baden).