Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein Handelsschiff im Golf von Oman angegriffen, das versucht haben soll, die US-Seeblockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen.

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US-Streitkräfte hätten am Donnerstag mit Präzisionsmunition das Heck des unter der Flagge Palaus fahrenden Schiffs getroffen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (CENTCOM) nun mit. Der Massengutfrachter sei manövrierunfähig gemacht worden, die zivile Besatzung unverletzt geblieben.

Nach Darstellung des US-Militärs hatte das Schiff zuvor die iranische Hafenstadt Bandar Abbas verlassen. Die USA hatten nach dem faktischen Scheitern des Rahmenabkommens mit dem Iran im Sommer ihre Seeblockade gegen Schiffe wieder aufgenommen, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Seitdem hat das US-Militär nach eigenen Angaben 158 Handelsschiffe umgeleitet und sechs weitere mittels Angriffen manövrierunfähig gemacht.

Die Blockade ist ein zentrales Element, mit dem die Regierung von US-Präsident Donald Trump den Iran wirtschaftlich unter Druck setzt - in der Hoffnung, Teheran so Zugeständnisse abzuringen. Bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gibt es rund neun Monate nach Kriegsbeginn bis heute keinen Durchbruch.