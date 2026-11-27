Der Tuning-Star meldet sich auf YouTube zurück – doch hinter den Kulissen soll es bei JP Performance krachen. Jean Pierre Kraemer (46) entlässt offenbar seine gesamte Lagermannschaft.

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Die nächste brisante Entwicklung rund um Jean Pierre Kraemer: Der Dortmunder Tuning-Unternehmer soll seine Lagermitarbeiter entlassen. Laut der deutschen "BILD" sind zunächst sechs bis acht Angestellte betroffen, die für den Versand seiner Kleidung und Autopflegeprodukte zuständig waren. Die Kündigungen sollen mit 31. Dezember wirksam werden.

Nach Informationen der deutschen Zeitung soll Kraemer am Mittwoch persönlich vor sein Team getreten sein und die Entlassungen verkündet haben. Dabei habe er den Mitarbeitern freigestellt, ob sie bis Jahresende weiterarbeiten oder sofort gehen wollen. Die Reaktion soll deutlich ausgefallen sein: Die Mitarbeiter der Logistikabteilung hätten geschlossen das Lager verlassen.

Fans sollten seinen Shop leer kaufen

Besonders brisant ist der Zeitpunkt der Kündigungen. Erst wenige Tage zuvor hatte Kraemer auf YouTube seine neue Winterkollektion beworben. Dabei bat er seine Fans, den Shop leer zu kaufen – das würde ihm helfen.

Die Produkte sollen mittlerweile teilweise über externe Dienstleister verschickt werden. Auch der Logistikstandort in Dortmund-Brackel soll vor dem Aus stehen. Ob weitere Mitarbeiter anderer Abteilungen betroffen sind, ist bislang unklar.

60.000 Kleidungsstücke in vier Stunden

Das Geschäft mit seiner Modemarke "JP Clothing" lief zuletzt offenbar noch äußerst erfolgreich. Bei einer früheren Kollektion sollen innerhalb von nur vier Stunden rund 60.000 Kleidungsstücke verkauft worden sein. Die Herbstkollektion war wenige Tage nach Verkaufsstart bereits fast vollständig ausverkauft.

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Während Kraemer sich nach den Vorwürfen gegen ihn längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, hielten seine Mitarbeiter den Versand der zahlreichen Bestellungen am Laufen. Nun sollen ausgerechnet sie ihre Jobs verlieren.

Comeback nach schweren Vorwürfen

Gegen den 46-Jährigen stehen schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt im Raum. Seine Noch-Ehefrau und eine Ex-Freundin erhoben Vorwürfe gegen ihn. Im Fall seiner Noch-Ehefrau erließ das Amtsgericht Dortmund einen Strafbefehl über 270.000 Euro. Auch wegen der Vorwürfe seiner Ex-Freundin wird ermittelt.

Mitte November meldete sich Kraemer mit einem YouTube-Video zurück, in dem er über seine Einsamkeit und Therapie sprach.

Mitte November meldete sich Kraemer mit einem YouTube-Video zurück, in dem er über seine Einsamkeit und Therapie sprach. Wenige Tage später folgte ein neues Tuning-Video. Für eine Entschuldigung bei den Menschen, die er verletzt habe, nahm er sich darin allerdings nur wenige Sekunden Zeit.