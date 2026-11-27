Das überraschende ORF-Aus von Norbert Oberhauser sorgt weiter für Aufsehen. Nachdem der "Studio 2"-Moderator selbst die Nachricht öffentlich gemacht hat, reagieren jetzt seine TV-Kollegen fassungslos.

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Wie oe24 bereits berichtete, endet die Zeit von Norbert Oberhauser beim ORF Mitte 2027. Der langjährige "Studio 2"-Moderator hatte am Freitag bekannt gegeben, dass sein Abschied bevorsteht. Für ihn selbst kam die Entscheidung überraschend – und auch bei seinen Kollegen sorgt sie für große Verwunderung.

Sigi Fink erfährt erst beim Lesen vom Aus

ORF-Wettermann Sigi Fink wollte seinem Kollegen zunächst lediglich ein Kompliment auf Instagram machen. Doch beim Lesen von Oberhausers Posting bemerkte er erst, worum es tatsächlich geht.

"What? Iaz wollt i schreibn so a fescher Teifl und iaz les i erst…", kommentierte Fink und machte damit deutlich, wie überraschend die Nachricht für ihn kam.

Christine Reiler ist schockiert

Auch "Studio 2"-Kollegin Christine Reiler reagierte emotional auf die Ankündigung. Sie kenne Oberhauser aus der gemeinsamen Sendung und schrieb ihm, wie sehr sie die Nachricht mitnehme.

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"Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr", ließ Reiler wissen. Ihre Meinung dazu kenne Oberhauser zwar bereits, öffentlich wolle sie diese allerdings nicht schreiben. Stattdessen lud sie ihn auf einen Drink ein: "Fühl dich gedrückt. Drinks gehen auf mich."

Zuschauer fassungslos

Nicht nur Kollegen, auch zahlreiche Zuschauer können das überraschende Aus offenbar kaum glauben. Unter Oberhausers Posting sammeln sich emotionale Kommentare.

"Da fehlen einem die Worte" und "Das darf wohl nicht wahr sein", schreiben User. Ein Fan bezeichnet Oberhauser als einen der besten und sympathischsten Moderatoren des Landes und zeigt sich ebenfalls fassungslos über die Entscheidung.