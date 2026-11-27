Nach den Schneefällen wird in Tirol am Samstag, wie schon am Freitag, teils erhebliche Lawinengefahr, also Stufe drei der fünfteiligen Skala, vorliegen.

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Dies betraf vor allem höhere Lagen, etwa den Süd-Westen des Landes mit der Samnaungruppe, Teile der Zillertaler Alpen sowie Osttirol mit einem Teil der Venedigergruppe, ging aus einem bericht des Lawinenwarndienstes hervor.

Schwachschichten im unteren Teil der Schneedecke könnten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, hieß es von den Experten. Und zwar an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2.600 Metern sowie an allen Expositionen oberhalb von rund 3.000 Metern. Fernauslösungen seien im Hochgebirge vereinzelt möglich. Lawinen würden dann meist mittelgroß ausfallen.

Beachtet werden sollten die frischen Triebschneeansammlungen, die auf weichen Schichten liegen. Solche Gefahrenstellen würden im Steilgelände oberhalb von rund 2.400 Metern Seehöhe liegen, wurde gewarnt. Vorsicht sei auch in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten geboten.