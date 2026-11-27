Der erste massive Wintereinbruch der Saison hat Österreichs Autobahnen bis in die tiefsten Tallagen erfasst und für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach heftigen Vorwürfen verärgerter Autofahrer im Internet verteidigt die ASFINAG ihren Großeinsatz und stellt die Hintergründe der schwierigen Räumarbeiten klar.

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Der heftige Schneefall brachte das hochrangige Straßennetz am Donnerstag an seine Belastungsgrenzen. Vor allem in exponierten Lagen und auf den Hauptverkehrsrouten kam es rasch zu prekären Verhältnissen, die mehrere Vollsperren unumgänglich machten:

Sperre der Tauernautobahn (A10): Im Bereich des Lungaus kam der Verkehr durch die Schneemassen zeitweise komplett zum Erliegen.

Im Bereich des Lungaus kam der Verkehr durch die Schneemassen zeitweise komplett zum Erliegen. Kollaps auf der Wiener Außenringautobahn (A21): Vor den Toren Wiens führten querstehende Schwerfahrzeuge und Glätte zu einer stundenlangen Blockade.

Vor den Toren Wiens führten querstehende Schwerfahrzeuge und Glätte zu einer stundenlangen Blockade. Unfallserien im ganzen Land: Zahlreiche Lastkraftwagen blieben an Steigungen hängen, drehten sich quer und lösten Kettenreaktionen mit mehreren Unfällen aus.

Besonders heikel: Nur kurz vor dem Einsetzen der massiven Schneefälle im Flachland hatte die Autobahngesellschaft ein Posting veröffentlicht, in dem sie ihre Einsatzbereitschaft für die kalte Jahreszeit betonte. Als die Fahrbahnen kurz darauf im Schnee versanken, entlud sich in den Kommentarspalten der Zorn vieler Verkehrsteilnehmer mit Vorwürfen wie: "Wieder einmal verschlafen bzw. wo sind eigentlich eure Räumfahrzeuge?"

Video-Klarstellung der ASFINAG: "Schnee hat uns nicht überrascht"

Angesichts der wachsenden Kritik trat ein Mitarbeiter der ASFINAG in einem Video auf Facebook den Vorwürfen direkt entgegen. Er betonte, dass die Einsatzkräfte keineswegs unvorbereitet gewesen seien: "Der Schnee hat uns alles andere als überrascht. Unser Winterdienst ist seit Wochen in Alarmbereitschaft."

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Die Verantwortlichen verweisen auf die enormen Herausforderungen während extremer Wetterereignisse. "Unsere Räumstaffeln sind rund um die Uhr im Einsatz und voll ausgelastet", so der Mitarbeiter weiter. Auch nachdem ein Räumfahrzeug eine Passage geräumt und gestreut hat, fällt kontinuierlich neuer Schnee nach. "Das heißt, dass die Strecke in kurzer Zeit wieder mit Schnee bedeckt sein wird." Der Mitarbeiter richtete eine Bitte an alle Autofahrer: "Nur weil ihr uns gerade nicht auf der Fahrbahn seht, sind wir trotzdem im Einsatz. Wir geben unser Bestes."

Der Autobahnbetreiber stellte klar, dass die Teams bereits vor dem Fallen der ersten Schneeflocke auf den Strecken unterwegs waren. Eine weiße Fahrbahnoberfläche sei bei derart dichten Schneefällen kein Beweis für fehlende Räumung, da sich binnen weniger Minuten eine neue Schneedecke bilde.

Debatte um Eigenverantwortung und hängengebliebene Lkw

In den sozialen Netzwerken formierte sich neben der Kritik auch rasch Unterstützung für die Räummannschaften. Viele Nutzer verwiesen auf mangelhafte Ausrüstung einzelner Verkehrsteilnehmer als eigentliche Ursache für das Verkehrschaos. So kommentierte ein Nutzer pointiert: "Das beste Beispiel für Österreich. 90 Prozent Nörgler, Raunzer und Pessimisten."

Auch konkrete Streckensituationen wurden von den Usern thematisiert. Eine Kommentatorin betonte, dass vor allem hängengebliebene Schwerfahrzeuge den Winterdienst ausbremsten: "Da kommt das beste Räumfahrzeug nicht durch."

ASFINAG mahnt

Die ASFINAG mahnte alle Lenker, die Fahrweise zwingend den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen und ausreichend Abstand einzuhalten. Nicht zwingend notwendige Fahrten sollten bei derartigen Wetterlagen verschoben werden, um die Einsatzkräfte nicht zusätzlich zu behindern.

Die Diskussion zeigt deutlich das Spannungsfeld zwischen der Erwartungshaltung der Verkehrsteilnehmer auf freie Straßen und den physikalischen Grenzen des Winterdienstes bei plötzlich auftretendem Starkschneefall.