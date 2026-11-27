Nach seiner schweren Krebserkrankung hat Starkoch Johann Lafer eine weitreichende Entscheidung getroffen: Sein Vermögen soll künftig der Krebshilfe zugutekommen. Die Schulmedizin habe ihm das Leben gerettet – dafür will er etwas zurückgeben.

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Der TV-Koch (69) hat eine schwere Zeit hinter sich. Die Diagnose Lymphdrüsenkrebs veränderte sein Leben schlagartig. Nachdem er zunächst auf alternative Behandlungsmethoden gehofft hatte, musste er schließlich auf die klassische Krebstherapie setzen. Heute ist er wieder auf dem Weg der Besserung – und zieht aus seiner Erkrankung eine Konsequenz, die weit über sein eigenes Leben hinausgeht.

Krebs veränderte sein Leben

Als Lafer die Diagnose in der Uniklinik erhielt, sei für ihn in diesem Moment alles anders gewesen. Zunächst hielt er seine Erkrankung sogar vor seinen Kindern geheim. Seine Ehefrau Silvia wusste Bescheid und begleitete ihn durch die schwierige Zeit.

Der Starkoch hoffte zunächst, eine Chemotherapie umgehen zu können. Er probierte verschiedene alternative Methoden, darunter Ozontherapie und Immuntherapie. Doch die erhoffte Wirkung blieb aus. Im Sommer 2025 verschlechterte sich sein Zustand schließlich dramatisch.

"Die Schulmedizin hat mir das Leben gerettet"

Schließlich vertraute Lafer auf die klassische Krebsbehandlung. Heute spricht er offen darüber, wie entscheidend diese für sein Überleben war. "Nur die Schulmedizin kann mir helfen. Und das ist ehrlich", erklärte er im "Kölner Treff".

Lafer vertraute auf die klassische Krebsbehandlung. © Getty Images

Auch die Chemotherapie sei für ihn letztlich lebensrettend gewesen. Ohne sie würde er heute nicht mehr hier sitzen, ist der Koch überzeugt.

Sein Vermögen soll Krebskranken helfen

Aus dieser Erfahrung heraus fasste Lafer einen Entschluss: Er möchte sein Geld der Deutschen Krebshilfe spenden. Damit soll sein Lebenswerk künftig auch anderen Menschen zugutekommen, die gegen die Krankheit kämpfen.

Nach dem eigenen Kampf ums Überleben hat für den 69-Jährigen offenbar eine neue Perspektive begonnen. Die Dankbarkeit für die Hilfe, die er selbst erhalten hat, möchte er weitergeben.