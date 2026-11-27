Insolvenz-Schock
Flug-Aus! Billig-Airline streicht sämtliche Flüge
Der Ticketverkauf werde gestoppt und alle Flüge würden gestrichen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es sei nicht gelungen, ausreichend Finanzmittel zur Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs zu beschaffen.
"Der Verwaltungsrat, das Management und die Berater der börsennotierten Gesellschaft Norse Atlantic ASA sowie der britischen Tochtergesellschaft arbeiten an einer Lösung für den verbleibenden Teil des Geschäfts, um den Betrieb fortzuführen", erklärte Konzernchef Eivind Roald.
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Heuer zweite Insolvenz einer europäischen Airline
"Dies ist ein sehr schwerer Tag für die Piloten und ihre Familien sowie für alle anderen Mitarbeiter von Norse", erklärte die Pilotenvereinigung von Norse Atlantic. Das Unternehmen beschäftigt dem jüngsten Quartalsbericht zufolge 1.071 Mitarbeiter. Die Fluglinie ist nach der lettischen airBaltic die zweite europäische Fluggesellschaft, die in diesem Jahr ein Insolvenzverfahren eröffnet.
Die weltweite Luftfahrtbranche erlebt wegen des Iran-Kriegs, der den Betrieb stört und die Treibstoffpreise nach oben treibt, die schwerste Krise seit der Corona-Pandemie. Dies trifft vor allem Fluggesellschaften, die sich vor Krisenbeginn nicht gegen steigende Kerosinpreise abgesichert hatten. Norse Atlantic war 2021 gegründet worden, um günstige Transatlantikflüge wiederzubeleben, nachdem Norwegian Air das Langstreckengeschäft während der Pandemie aufgegeben hatte.
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