Signa-Gründer René Benko stand am Freitag vor Gericht. Wegen Manschettenknöpfen und einer versteckten Luxusuhr. Er hat eine zusätzliche Strafe von sechs Monaten unbedingt ausgefasst.

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Ex-Milliardär René Benko kommt am Freitag aus seiner Privatwohnung in den Schwurgerichtssaal im Oberlandesgericht Innsbruck. Er trägt Fußfessel - schon nächste Woche könnte ein Senatsbeschluss ihm diese wieder abnehmen, den elektronischen Hausarrest streichen und eine Rückkehr in Untersuchungshaft anordnen.

Am Freitag ging es allerdings um eine andere Sache: Manschettenknöpfe und eine Luxusuhr, die er vor Gläubigern verborgen hat. Es ging nur noch um die Festsetzung der Strafhöhe.

Diese Benko-Strafe wurde in zweiter Instanz auf sechs Monate unbedingt geändert. Die Berufung bezog sich auf eine erstinstanzlich in einer Schöffenverhandlung vom Landesgericht Innsbruck festgelegte bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine unbedingte Geldstrafe in der Höhe von 4.320 Euro. Benko war im Fall der betrügerischen Krida schuldig gesprochen worden.

Benkos Vorhaft vom 23. Jänner 2025 bis zum 10. Dezember 2025 wurde dabei auf die verhängte Strafe angerechnet. Sowohl der im elektronisch überwachten Hausarrest befindliche Angeklagte als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatten Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Inhaltlich drehte sich die erste Verhandlung um verborgene hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe.

Der Schuldspruch und die Verurteilung zu bedingter Haft wegen betrügerischer Krida ist bereits rechtskräftig. Das hat der Oberste Gerichtshof im Sommer festgestellt.

“Es war von Gesetzes wegen zwingend zu erwarten, dass die bedingte Haft in eine unbedingte Haft umgewandelt wird (Anm.: Da René Benko in der Zwischenzeit im 1. Prozess schuldig gesprochen worden ist). Die sechs Monate sind aus Sicht der Verteidigung recht hoch bemessen, sind aber in unserem Rechtsstaat natürlich zu akzeptieren.” Dr. Norbert Wess, Verteidiger von René Benko gegenüber oe24

Warum Luxus-Uhr Thema ist

Beim Prozess selbst trägt Benko heute keine Luxusuhr. Auch die Louis Vuitton-Tasche, zu der er Anfang November zur Gerichtsverhandlung erschienen ist, hat Benko dieses Mal nicht dabei. Im Prozess ist eine Luxus-Uhr Thema, die er Gläubigern vorenthalten hat.

Signa-Gründer René Benko steht heute vor Gericht. © VOGL-Perspektive

Am elektronischen Hausarrest für René Benko wird die Zusatzstrafe nichts ändern. Er kann mit Fußfessel zurück in seine Wohnung. Nächste Woche wird dann ein Senat am OLG Innsbruck in geheimer Sitzung über Beibehaltung oder Ende des Elektronischen Hausarrests entscheiden.