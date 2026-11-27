EMAG ist ein deutscher Spezialist für Teile für humanoide Roboter. Tesla-Firmenchef Elon Musk hat große Pläne mit Robotern.

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Der US-Elektroautobauer Tesla hat beim deutschen Kartellamt die Übernahme des deutschen Maschinenbauers und Spezialisten für die Produktion von humanoiden Robotern EMAG beantragt. Das Kartellamt führte die Übernahme am Freitag in seiner Übersicht der laufenden Verfahren. Details wurden dabei nicht genannt.

EMAG ist ein Werkzeugmaschinenbauer mit Sitz im schwäbischen Salach. Das Unternehmen stellt Maschinen her, die für die Produktion von Antrieben für humanoide Roboter benötigt werden.

Tesla-Firmenchef Elon Musk hat große Pläne mit Robotern. Er will seinen Optimus-Roboter, einen menschenähnlichen zweibeinigen KI-Gehilfen, weltweit in den Handel bringen.