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Brigittenauer Lände

Sex-Täter überwältigte Joggerin: Ungar in Haft

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Der 34-Jährige packte das Opfer von hinten und riss es zu Boden.
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Schockierende Szenen in Wien-Brigittenau: Ein 34-jähriger Ungar soll am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr eine 28-jährige Joggerin von hinten gepackt und zu Boden gerissen haben. Beide stürzten dabei eine Böschung hinunter. Dort soll der Mann versucht haben, sexuelle Handlungen an der Frau vorzunehmen.

Passant greift ein – Polizei schlägt zu

Ein aufmerksamer Passant bemerkte den Vorfall und schritt ein. Daraufhin ließ der Verdächtige von der Frau ab und flüchtete zunächst. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Beamte der Polizeiinspektionen Vorgartenstraße und Tempelgasse konnten den Ungarn schließlich festnehmen. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 34-Jährige nicht geständig.

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Verdächtiger in Justizanstalt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, führt die weiteren Ermittlungen.

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