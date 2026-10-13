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Traditioneller Perchtenlauf muss für Comeback alles ändern

Comeback des Krampuslaufs in Leibnitz.
© Getty Images
Ein beliebter und traditioneller Perchtenlauf soll wieder abgehalten werden, allerdings muss dafür alles ändern.
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Die neuerliche Absage des Perchtenlaufs in Hallein war ein Schock. Eine der ältesten und beliebten Bräuche im Winter sind vor allem am Land nicht wegzudenken. Dennoch gab es in den letzten Jahren bei den Veranstaltungen immer wieder Probleme und Aufregung. Dennoch soll ein Traditions-Lauf nun vor dem großen Comeback stehen.

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Seit der Coronazeit sind die Veranstalter zunehmend vor großen Herausforderungen. Damals mussten viele Läufe abgesagt werden und seitdem werden die Sicherheitsvorgaben jährlich verschärft, um Verletzungen und Eklats zu verhindern.

Das führte im Vorjahr auch zu der Absage des Perchtenlaufs in Leibnitz. Doch heuer soll es das große Comeback in der Steiermark geben. Allerdings wird die Veranstaltung nicht mehr als Perchtenlauf beworben, sondern in Krampuslauf umbenannt. Auch der Termin ist ungewöhnlich früh.

Aufatmen nach Absage

Stattfinden soll das Traditions-Spektakel bereits am 22. November am Leibnitzer Hauptplatz. Nach dem Kinderkrampuslauf um 15.00 Uhr geht es um 17.00 Uhr mit dem Krampuslauf richtig zur Sache und die Perchten werden durch die Stadt jagen. Für die Stadt dennoch eine gute Nachricht, nachdem das Erntedankfest heuer abgesagt werden musste.

Doch nicht nur der Name hat sich heuer geändert, auch das Organisationsteam ist völlig neu. Nach dem Rückzug des Freizeit- und Jugendclub Leibnitz haben sich "D'Grantigen Sulmteifln" und die Krampusgruppe "Wagna Teufel" mit der Stadtgemeinde zusammengetan und richten den Lauf aus.

Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt FPÖ-Bürgermeister Daniel Kos, dass Leibnitz mit "Leistungen durch den Wirtschaftshof" beim Auf- und Abbau der Hütten hilft. Der Andrang soll dabei enorm sein. Bereits 30 Gruppen aus der Steiermark haben sich angemeldet, etwa 500 Teilnehmer werden erwartet. Florian Haller, der für die Organisation verantwortlich ist,

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