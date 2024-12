Zotteliges Brauchtum: Große Krampusläufe im Salzkammergut

Krampus- oder Perchtenlauf? Veranstalter nehmen es mit den Namen nicht so genau.

In Oberösterreich gibt es eine ganze Reihe an Krampusläufe und dazu auch die Perchtenläufe ab dem 21. Dezember, wobei selbst die Veranstalter den Namen nicht so genau nehmen und viele Krampusläufe als Perchtenläufe bezeichnet sind. Am 5. Dezember um 18 Uhr steigt der Krampus der Legende nach aus der hoch über Hallstatt gelegenen Hirlatzhöhle herab. “D‘Hirlatzer Teufel“ laufen dann bis 20 Uhr durch die Gassen von Hallstatt.Kulturerbe. Der Nigoloumzug am 5. Dezember um 17 Uhr in Windischgarsten wurde von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe Österreichs erklärt. Hier steht das Gute in der Person des Heiligen Nikolaus im Vordergrund.Mühlviertel. Sieben Gruppen mit 140 Engeln, Hexen, Krampussen und Perchten kommen am 6. Dezember ab 17 Uhr zum Lauf nach Waxenberg (Bez. Urfahr-Umgebung).