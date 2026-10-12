Traditioneller Krampuslauf abgesagt

Ein traditioneller Krampuslauf musste schon zwei Monate vor der Ausrichtung abgesagt werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Enttäuschung unter den Brauchtumsfans ist groß: Wie die traditionsreiche Igonta Pass offiziell bekannt gegeben hat, wird der beliebte Halleiner Krampuslauf im heurigen Jahr nicht über die Bühne gehen. Damit fällt das spektakuläre Treiben durch die historische Altstadt bereits zum zweiten Mal hintereinander ins Wasser. Schon im vergangenen Jahr musste das Event knapp vier Wochen vor dem geplanten Termin kurzfristig abgesagt werden.

Damals scheiterte das Vorhaben allerdings an formalen Hürden. Strenge behördliche Auflagen sowie die knappe Zeit, um ein komplett neues Sicherheitskonzept auszuarbeiten und genehmigen zu lassen, machten der Traditionsgruppe einen Strich durch die Rechnung. Für den Winter 2026 liegen die Gründe jedoch gänzlich woanders: Es sind diesmal keine behördlichen Vorgaben oder bürokratische Hindernisse, die zum Stillstand führen.

Geplanter Generationen-Wechsel

In einer gemeinsamen Stellungnahme wandte sich die veranstaltende Gruppe an die Öffentlichkeit. Die Entscheidung sei im Team einvernehmlich getroffen worden, wie die Igonta Pass auf Facebook mitteilte: "Der Grund für diesen Schritt ist einfach: Wir möchten uns ein wenig zurückziehen, alles etwas ruhiger angehen und die Zeit auch einmal genießen.“

Weiter heißt es: "Es ist an der Zeit, Platz für die jüngere Generation zu machen, damit neue Ideen und frischer Schwung Einzug halten können." Nach über zwei Jahrzehnten intensiver Vereinsarbeit und der Organisation eines der bekanntesten Läufe im Bundesland Salzburg möchten die bisherigen Verantwortlichen kürzertreten. Eine direkte Nachfolge aus den eigenen Reihen konnte die Pass für die anstehende Organisation bislang nicht aufstellen.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Suche nach Nachfolger

Auch wenn der Traditions-Lauf zum zweiten Mal in Folge ausfällt, soll er zukünftig weitergehen. Wie SALZBURG24 berichtet, soll es bereits einen Interessenten geben, der die Veranstaltung zukünftig übernehmen möchte.

Für den bevorstehenden Winter kommt diese Initiative allerdings zu spät. Eine Umsetzung mit Behördenabstimmung und Sicherheitsauflagen ist zeitlich nicht mehr machbar. "Mein Ziel wäre, dass wir zumindest im nächsten Jahr wieder einen Altstadtlauf haben", betonte Stangassinger mit Blick auf das Jahr 2027. Fans des Krampusbrauchtums müssen aber nicht ganz verzagen: Vom 23. bis 25. Oktober lädt die Igonta Pass wieder zu ihrer traditionellen Maskenausstellung auf die Pernerinsel ein.