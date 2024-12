Schon wieder: Besucherin attackierte Krampus bei Perchtenlauf

Die Vorfälle auf Perchtenläufen reißen nicht ab.

Kärnten. Schon wieder kam es auf einem Krampuslauf zu einem brutalen Zwischenfall. Und wieder wurde ein Krampusläufer bei einem Umzug attackiert. Eine Zuschauerin (55) hatte am Wochenende in Knappenberg, Bezirk St. Veit an der Glan, mehrfach an den Hörnern und der Maske des 21-jährigen Teilnehmers gerissen.

Der als Krampus verkleidete junge Mann stürzte deshalb und fiel zu zu Boden. Aufgrund von Schmerzen musste der 21-Jährige nach der Attacke ins Krankenhaus. Die Angreiferin wird angezeigt.

Erst letztes Wochenende wurden zwei Teilnehmer in Kärnten bei Umzügen angegriffen. Ein 24-jähriger Läufer aus dem Bezirk Völkermarkt wurde an den Hörnern der Krampusmaske gezogen, auch er sackte deshalb bewusstlos zusammen.