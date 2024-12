Teenagerinnen verprügelt: Krampuslauf in Grünau eskalierte

Die 17-Jährige wollte per Schirm die Schläge abwehren, was nichts halt - beide Mädchen wurden bei der Attacke durch maskierte Männer verletzt.

Bei einem Krampuslauf Donnerstagabend in Grünau im Almtal sind zwei Teenagerinnen verprügelt worden. Um nicht in das wilde Treiben zu geraten, hielten sich die Mädchen, 16 und 17 Jahre alt, im Hintergrund auf. Dennoch ging ein Krampus direkt auf die jüngere zu und soll auf sie eingeschlagen haben. Die 16-Jährige wurde verletzt. Kurz darauf dürften weitere Teilnehmer vom Krampuslauf dazugekommen sein und hielten die Freundin fest. Auch sie wurde geschlagen, so die Polizei.

Die 17-Jährige habe laut eigenen Angaben noch mit einem Regenschirm Schläge abwehren wollen, doch der Schirm sei zerschlagen worden. Beide Opfer wurden von Rettungskräften erstversorgt. Weitere Erhebungen folgen laut Polizei.