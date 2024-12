Schon wieder Eskalation bei Perchtenläufen: Mehrere Krampusse attackiert

Insgesamt wurden vier Krampusse bei Umzügen am Wochenende attackiert.

Schon wieder gab es Vorfälle bei Perchtenläufen. An diesem Wochenende wurden bei Umzügen mehrere Krampusse attackiert.

Am Sonntag kam es kurz vor 15 Uhr zu einer Attacke von einem vorerst Unbekannten bei einem Umzug in Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land. Der Mann griff einen 24-jährigen Krampus von hinten an und riss ihn an den Hörnern seiner Maske. Der junge Mann fiel in Ohnmacht und kippte zusammen. Er musste ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Nur eine halbe Stunde später beschädigte ein 55-jähriger Mann die Maske eines Klagenfurters (18), indem er an den Hörnern riss, wobei ein Horn sogar abbrach. Zum Glück konnte ein Zeuge den Mann aus Klagenfurt-Land erkennen, der auch für die erste Attacke verantwortlich gewesen sein soll.

Zwei Verletzte am Samstag

Schon am Samstag kam es in Spittal an der Drau zu zwei Vorfällen beim Umzug. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Spittal schlug aus vorerst unbekanntem Grund mit der flachen Hand gegen die Krampusmaske eines 23-Jährigen aus der Steiermark. Dadurch wurde dieser verletzt.

Außerdem wurde ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land im Zuge des Krampusumzuges von einem vorerst unbekannten Zuschauer an den Hörnern seiner Krampusmaske gepackt und geschüttelt. Auch der Bursch wurde verletzt.