Forschung mit Tieren.

Tierforschung

Start für moderne Forschungseinrichtung an der JKU

29.09.25, 12:20
JKU startet neue Forschungseinrichtung zur Entwicklung moderner Therapien. 

Linz. Die neue biomedizinische Forschungseinrichtung (BMFE) der Johannes Kepler Universität Linz wurde offiziell in Betrieb genommen. Ziel ist es, Krankheiten besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln. Die Forschung erfolgt unter strengen ethischen Rahmenbedingungen: Das bedeutet, Tierversuche sind nur erlaubt, wenn sie notwendig sind und zuvor von einem unabhängigen Tierethikrat sowie dem Wissenschaftsministerium genehmigt wurden.

Die JKU bekennt sich zu den internationalen 3R-Prinzipien: Vermeiden, Verringern und Verbessern. Eine Diskussionsrunde zum Thema "Medizinischer Fortschritt durch Tierversuche" findet am 1. Oktober an der JKU statt.

