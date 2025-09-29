In den Tod gestürzt: Trauer um Erste Bank-Vorstand

Mit großer Bestürzung bestätigt die Erste Bank, dass der Firmenkundenvorstand und dreifache Vater Hans Unterdorfer bei einem Bergunfall ums Leben gekommen ist.

Tirol. Wie berichtet, war ein 58-jähriger Österreicher am Donnerstag in der Arzbergklamm bei Telfs tödlich verunglückt. Der Wanderer stürzte rund 50 Meter über steiles, unwegsames Gelände ab. Die genaue Unfallursache ist weiterhin unklar.

Montagvormittag gab die Erste Bank nun in einer Aussendung bekannt, was sich in Insider-Kreisen bereits herumgesprochen hatte und schockiert aufgenommen worden war, nämlich, dass der Firmenkundenvorstand eines der größten einheimischen Geldinstitute, Hans Unterdorfer, bei einem Bergunfall ums Leben gekommen ist.

"Er hat mit seiner hohen Professionalität, fachlichen Kompetenz und seiner offenen Art die Tiroler Sparkasse, die Erste Bank Oesterreich sowie den gesamten österreichischen Bankensektor nachhaltig geprägt und bereichert. Wir verlieren einen Freund und Kollegen, der viel zu früh von uns gegangen ist und schmerzlich vermisst werden wird. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, heißt es in der Aussendung.

Unterdorfer war am Donnerstag von einer morgendlichen Wanderung allein in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land nicht heimgekehrt. Weil der Familienvater nicht zu einem Termin erschien, wurde eine Abgängigkeitsanzeige erstellt Er wurde dann am Nachmittag in einer Klamm tot aufgefunden.

Unterdorfer hinterlässt drei Kinder. Er war seit Herbst 2022 Firmenkundenvorstand der Erste Bank. Der Tiroler - der seien berufliche Laufbahn bei der Tiroler Sparkasse begonnen und spägter in den Vorstand der Raiffeisen geführt hatte - übernahm damit die Position von Willi Cernko, der damals Vorstandsvorsitzender der Erste Group geworden war. Inzwischen ist Peter Bosek Erste-Group-Chef. Unterdorfer war zuvor seit 2011 CEO der Tiroler Sparkasse, wo auch seine berufliche Laufbahn ihren Anfang nahm.

"Er war über viele Jahre erfolgreicher Banker und profunder Kenner des Bankenwesens, der sich weit über das übliche Maß für seine Branche engagiert hat", wurde Unterdorfer auch von Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck gewürdigt. Er habe den Tiroler, der auch als Spartenobmann Banken und Versicherung in der Wiener Wirtschaftskammer tätig war, "als versierten Gesprächspartner und engagierten Interessenvertreter sehr geschätzt - er wird uns fehlen."