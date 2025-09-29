Alles zu oe24VIP
ÖBB Nightjet
© APA/ÖBB/WEGSCHEIDER

Ab Mitte Dezember

ÖBB-Nachtzug zwischen Wien und Paris wird eingestellt

29.09.25, 12:12
Der Nachtzug zwischen Wien und Paris fährt nur noch bis Mitte Dezember.

Das französische Verkehrsministerium habe die Finanzhilfe an die Bahngesellschaft SNCF für den Betrieb der Nachtzüge Wien-Paris und Berlin-Paris für das Jahr 2026 eingestellt, teilten die ÖBB am Montag mit und bestätigte damit Medienberichte aus der vergangenen Woche.

"Die ÖBB bedauern, dass nach dem Rückzug der französischen Partner, die beiden Nachtzugverbindungen ab 14. Dezember 2025 nicht mehr angeboten werden können", so die Bundesbahnen in einer Aussendung.

Die Verbindungen wurden von den ÖBB in Kooperation mit der Deutschen Bahn, der französischen SNCF sowie der belgischen NMBS/SNCB geführt. Zum Einsatz kamen ÖBB-Nightjets, personell besetzt und vertrieben wurden die Zugverbindungen von allen beteiligten Eisenbahngesellschaften. Der Betrieb der Nachtzüge sei ohne Beteiligung internationaler Partner nicht möglich, so die ÖBB. Die Verbindung Wien-Brüssel werde hingegen auch 2026 dreimal wöchentlich angeboten.

