Koalition legt neues Angebot vor ++ Grüner Stögmüller sieht aber noch Differenzen

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Die strauchelnde Heeresreform hat wieder eine Chance. Im Parlament saßen am Freitag die Verhandler von ÖVP, SPÖ und NEOS mit den Grünen zusammen, diese sind die einzige Chance für die Regierung, die Reform durchzusetzen, die FPÖ ist bereits aus den Verhandlungen ausgestiegen.

Zwar könnte die Ampel die Verlängerung des Wehrdienstes auf 9+3 Monate einfach gesetzlich durchsetzen, doch weil der Zivildienst wahrscheinlich ebenfalls verlängert werden muss, braucht man die Stimmen einer Oppositionspartei.

Die Grünen in Person von David Stögmüller fordern aber im Gegenzug ein Anheben der Zivi-Gehälter auf ein "vergleichbares Niveau" der Wehrdiener - und die bekommen künftig 1.056 Euro im Monat. Die Ampel war zunächst dagegen - am Freitag legte man aber doch ein Angebot vor, das in diese Richtung geht, freilich ist das Stögmüller noch zu wenig, wie das ORF-Radio berichtete.

Der Druck ist groß, so soll der Beschluss im Landesverteidigungsausschuss am kommenden Dienstag und in der Woche darauf im Plenum fallen. Gelingt die Einigung mit den Grünen nicht, dann ist die gesamte Reform gescheitert.