× Brand in Einkaufszentrum in Wien-Floridsdorf

Der Brand führte zu einer Rauchentwicklung der Einkaufspassage, die Berufsfeuerwehr Wien rief Alarmstufe 2 aus. Das Gebäude wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Wien. Am Samstagabend um 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einkaufzentrum in Wien-Floridsdorf alarmiert. Das Feuer brach im Bereich einer WC-Anlage im Kellergeschoß des Einkaufzentrums aus. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte war die Evakuierung des Gebäudes bereits im Gange. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung mit einer Löschleitung unter Atemschutz im Kellergeschoß eingeleitet. Die zum Teil verrauchte Einkaufspassage im Erdgeschoß wurde von mehreren Feuerwehrtrupps kontrolliert, wie die Wiener Berufsfeuerwehr in einer Aussendung schreibt.

© Stadt Wien | Feuerwehr ×

© Stadt Wien | Feuerwehr ×

© Stadt Wien | Feuerwehr

Der Brand konnte rasch gelöscht werden, dennoch kam es zu einer massiven Verrauchung der Kellergeschoße, berichtet die Feuerwehr weiter. Zur Entlüftung ist der Einsatz mehrerer Hochleistungslüfter erforderlich, zusätzlich wurde auch ein mobiler Großlüfter eingesetzt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Berufsrettung Wien war mit mehreren Teams und der Sonder-Einsatz-Gruppe vor Ort.

Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.