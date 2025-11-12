Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.350 aktien down -1.34% Andritz AG 64.45 aktien up +0.62% BAWAG Group AG 115.90 aktien up +1.49% CA Immobilien Anlagen AG 24.020 aktien up +0.42% CPI Europe AG 16.370 aktien up +0.49% DO & CO Aktiengesellschaft 195.40 aktien down -2.3% EVN AG 27.000 aktien up +0.19% Erste Group Bank AG 93.60 aktien up +0.48% Lenzing AG 21.950 aktien up +5.28% OMV AG 49.160 aktien up +1.28% Oesterreichische Post AG 30.650 aktien down -0.33% PORR AG 26.450 aktien up +2.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.700 aktien up +1.68% SBO AG 29.300 aktien up +1.21% STRABAG SE 66.70 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 12.980 aktien up +1.41% VERBUND AG Kat. A 67.30 aktien up +1.43% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.050 aktien up +0.78% Wienerberger AG 26.300 aktien up +1.39% voestalpine AG 33.660 aktien up +4.6%
  1. oe24.at
  2. Business
ilkim döner
© Google Maps

Pleite-Welle

Beliebte Wiener Döner-Kette ist insolvent

12.11.25, 11:28
Teilen

Das nächste Wiener Lokal ist insolvent. Nun trifft es ein Döner-Imperium.

Die Insolvenzwelle hat ihr nächstes Opfer. Die beliebte Döner-Kette "Ilkim Döner" ist pleite. Wie es mit den Lokalen weitergehen wird, ist derzeit unbekannt.

Vier Standorte in Wien

Ilkim hat vier Standorte in Wien, zwei auf der Wien Favoriten und zwei in der Leopoldstadt. Das Lokal bot für gerade einmal fünf Euro einen Hühner-Döner an. Um sieben Euro bekam man einen mit Rindfleisch. Ebenso konnten Kunden auch Hamburger, Pizza und eine Auswahl von türkischen Spezialitäten genießen.

Auf ihrer Website steht auf Türkisch: "Im Hintergrund arbeitet eine technikfreundliche Küche mit einem Team, das seine Arbeit liebt, um euch den bestmöglichen Service zu bieten."

Vermögen unbekannt

Doch laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) muss gegen die Kette ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet werden. Ilkim kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Auf Antrag eines Gläubigers wurde das Verfahren gegen die Kette eröffnet. Im Insolvenzverfahren wird nun das vorhandene Vermögen erfasst und bewertet. Danach soll bestimmt werden, ob alle Gläubiger ihr zustehendes Geld erhalten werden. Die Ursache für die Pleite wird derzeit noch geprüft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden