Beliebte Wiener Döner-Kette ist insolvent

Das nächste Wiener Lokal ist insolvent. Nun trifft es ein Döner-Imperium.

Die Insolvenzwelle hat ihr nächstes Opfer. Die beliebte Döner-Kette "Ilkim Döner" ist pleite. Wie es mit den Lokalen weitergehen wird, ist derzeit unbekannt.

Vier Standorte in Wien

Ilkim hat vier Standorte in Wien, zwei auf der Wien Favoriten und zwei in der Leopoldstadt. Das Lokal bot für gerade einmal fünf Euro einen Hühner-Döner an. Um sieben Euro bekam man einen mit Rindfleisch. Ebenso konnten Kunden auch Hamburger, Pizza und eine Auswahl von türkischen Spezialitäten genießen.

Auf ihrer Website steht auf Türkisch: "Im Hintergrund arbeitet eine technikfreundliche Küche mit einem Team, das seine Arbeit liebt, um euch den bestmöglichen Service zu bieten."

Vermögen unbekannt

Doch laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) muss gegen die Kette ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet werden. Ilkim kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Auf Antrag eines Gläubigers wurde das Verfahren gegen die Kette eröffnet. Im Insolvenzverfahren wird nun das vorhandene Vermögen erfasst und bewertet. Danach soll bestimmt werden, ob alle Gläubiger ihr zustehendes Geld erhalten werden. Die Ursache für die Pleite wird derzeit noch geprüft.