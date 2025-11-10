Nächste Pleite! Beliebte Wiener Restaurantkette sperrt zu

Die orientalische Restaurantkette „La Roche“ ist insolvent. Das Unternehmen Tadros Gastronomie KG, das drei Lokale in Wien betreibt – zwei in Ottakring und eines in Margareten –, kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) wurde ein Konkursverfahren eröffnet, eine Eigenverwaltung ist nicht vorgesehen.

Dabei galten die Lokale bisher als Geheimtipp für orientalische Küche in Wien: Gäste lobten in Online-Bewertungen die großzügigen Portionen, das faire Preis-Leistungs-Verhältnis und den authentischen Geschmack. Doch hinter den Kulissen kämpfte die Kette schon länger ums Überleben.

Teuerung als „Todesstoß“

Gegenüber MeinBezirk erklärten die Betreiber, dass mehrere Faktoren zur finanziellen Schieflage geführt hätten. Die Coronakrise habe bereits tiefe Spuren hinterlassen, doch letztlich sei die massive Teuerung bei Lebensmitteln und Energie der entscheidende Schlag gewesen.

„Wir wollen die Restaurants fortführen. Jedoch werden wir die Lokalanzahl vermindern“,so die Betreiber.

Konkret bedeutet das: Die zwei Lokale in Ottakring – in der Gaullachergasse 8 und am Lerchenfelder Gürtel 29 – sollen geschlossen werden. Der Standort in der Margaretenstraße 134 soll hingegen vorerst bestehen bleiben.

Gläubigerverfahren läuft

Wie der AKV mitteilt, wurde das Insolvenzverfahren auf Antrag eines Gläubigers eröffnet. Derzeit werde das Vermögen des Unternehmens inventarisiert und bewertet. Erst danach könne eine Einschätzung zu den Befriedigungsaussichten der Gläubiger erfolgen, heißt es vom Kreditorenverband.

Symbol für eine Branche unter Druck

Der Fall „La Roche“ ist kein Einzelfall: Viele Gastronomiebetriebe kämpfen derzeit mit den Folgen von Pandemie, Personalmangel und Preissteigerungen. Besonders kleinere Restaurants mit hohem Wareneinsatz und geringem finanziellen Puffer geraten unter Druck.

Ob „La Roche“ mit einem verkleinerten Standort weitermachen kann, bleibt vorerst offen – doch die Insolvenz zeigt einmal mehr, wie hart die aktuelle Wirtschaftslage Wiens Gastroszene trifft.