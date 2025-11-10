Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.100 aktien up +5.63% Andritz AG 63.90 aktien up +1.59% BAWAG Group AG 114.10 aktien up +2.61% CA Immobilien Anlagen AG 23.880 aktien down -0.08% CPI Europe AG 16.210 aktien down -0.25% DO & CO Aktiengesellschaft 199.40 aktien up +0.2% EVN AG 26.850 aktien up +1.32% Erste Group Bank AG 91.75 aktien up +2.57% Lenzing AG 21.100 aktien down -2.54% OMV AG 47.640 aktien up +0.08% Oesterreichische Post AG 30.200 aktien up +0.5% PORR AG 26.050 aktien up +2.36% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.280 aktien up +3.59% SBO AG 28.400 aktien equal +0% STRABAG SE 66.60 aktien up +2.46% UNIQA Insurance Group AG 12.880 aktien up +0.31% VERBUND AG Kat. A 66.65 aktien down -0.67% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.400 aktien up +1.49% Wienerberger AG 25.400 aktien up +1.84% voestalpine AG 32.340 aktien equal +0%
  1. oe24.at
  2. Business
Nächste Pleite! Beliebte Wiener Restaurantkette sperrt zu
© Getty

Zahlungsunfähig

Nächste Pleite! Beliebte Wiener Restaurantkette sperrt zu

10.11.25, 12:21
Teilen

Die orientalische Restaurantkette „La Roche“ ist insolvent. Das Unternehmen Tadros Gastronomie KG, das drei Lokale in Wien betreibt – zwei in Ottakring und eines in Margareten –, kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. 

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) wurde ein Konkursverfahren eröffnet, eine Eigenverwaltung ist nicht vorgesehen.

Dabei galten die Lokale bisher als Geheimtipp für orientalische Küche in Wien: Gäste lobten in Online-Bewertungen die großzügigen Portionen, das faire Preis-Leistungs-Verhältnis und den authentischen Geschmack. Doch hinter den Kulissen kämpfte die Kette schon länger ums Überleben.

Teuerung als „Todesstoß“

Gegenüber MeinBezirk erklärten die Betreiber, dass mehrere Faktoren zur finanziellen Schieflage geführt hätten. Die Coronakrise habe bereits tiefe Spuren hinterlassen, doch letztlich sei die massive Teuerung bei Lebensmitteln und Energie der entscheidende Schlag gewesen.

„Wir wollen die Restaurants fortführen. Jedoch werden wir die Lokalanzahl vermindern“,so die Betreiber.

Konkret bedeutet das: Die zwei Lokale in Ottakring – in der Gaullachergasse 8 und am Lerchenfelder Gürtel 29 – sollen geschlossen werden. Der Standort in der Margaretenstraße 134 soll hingegen vorerst bestehen bleiben.

Gläubigerverfahren läuft

Wie der AKV mitteilt, wurde das Insolvenzverfahren auf Antrag eines Gläubigers eröffnet. Derzeit werde das Vermögen des Unternehmens inventarisiert und bewertet. Erst danach könne eine Einschätzung zu den Befriedigungsaussichten der Gläubiger erfolgen, heißt es vom Kreditorenverband.

Symbol für eine Branche unter Druck

Der Fall „La Roche“ ist kein Einzelfall: Viele Gastronomiebetriebe kämpfen derzeit mit den Folgen von Pandemie, Personalmangel und Preissteigerungen. Besonders kleinere Restaurants mit hohem Wareneinsatz und geringem finanziellen Puffer geraten unter Druck.

Ob „La Roche“ mit einem verkleinerten Standort weitermachen kann, bleibt vorerst offen – doch die Insolvenz zeigt einmal mehr, wie hart die aktuelle Wirtschaftslage Wiens Gastroszene trifft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden