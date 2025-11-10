Alles zu oe24VIP
SV Stripfing pleite! Konkursverfahren eröffnet
© gepa

Insolvenz

SV Stripfing pleite! Konkursverfahren eröffnet

10.11.25, 12:10 | Aktualisiert: 10.11.25, 14:45
Teilen

Der SV Stripfing steht vor dem Aus: Über den Zweitligisten wurde das Konkursverfahren eröffnet. Mit 565.000 Euro Schulden und ohne spielfähige Mannschaft droht der sofortige Lizenzentzug.

Das Landesgericht Korneuburg eröffnete am Montag das Konkursverfahren über den SV Stripfing. Laut Kreditschutzverbänden sind 30 Gläubiger mit Gesamtforderungen von 565.000 Euro betroffen. Der Verein konnte bereits am vergangenen Freitag kein Meisterschaftsspiel mehr bestreiten.

 

Drohender Lizenzentzug

Der Bundesliga-Vorstand hat beim Senat 5 Antrag auf Entzug der Zulassung gestellt. Ohne Spielberechtigung wäre Stripfings Zukunft in der 2. Liga bereits in den kommenden Tagen besiegelt. Zahlreiche Spieler sind bereits aus ihren Verträgen ausgestiegen.

Gehaltsrückstände bei Spielern

Beim Großteil der Mannschaft sind seit der letzten Zahlung für Juli drei Gehälter ausständig. Der Verein aus dem Marchfeld verfügt aktuell über keine spielfähige Mannschaft mehr. Die Situation eskalierte nach einem Konkursverfahren gegen Club-Mäzen Erich Kirisits im Juli.

Sanierungsversuche laufen

Laut AKV beabsichtigt der Verein eine Sanierung und will Gläubigern einen Sanierungsplan vorlegen. Dies ist jedoch nur mit Hilfe von Sponsoren und der Erteilung einer Spiellizenz für eine andere Spielklasse möglich. Die Zukunft des Clubs bleibt ungewiss.

