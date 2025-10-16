Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
"Schwarzer Tag" für den österreichischen Fußball
© gepa

VdF-Kritik

"Schwarzer Tag" für den österreichischen Fußball

16.10.25, 16:54
Teilen

Die Spielergewerkschaft VdF bezeichnet die geplante Halbierung des Österreicher-Topfs als „schwarzen Tag“ für den heimischen Fußball. Neue Förderrichtlinien seien laut VdF nur Ablenkung.

Die Vereinigung der Fußballer (VdF) kritisiert die beschlossenen Änderungen am Österreicher-Topf der Bundesliga scharf. Künftig sollen nur noch zehn statt bisher zwanzig Prozent der Erlöse aus den Medienrechten an heimische Spielerförderung gehen. Das teilte die VdF am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Neue Altersgrenze ab 2027

Ab 2027 gilt ein gestaffeltes System: Spielminuten österreichischer U22-Spieler werden dreifach gewertet, jene von U24 doppelt und jene von U26 einfach. Minuten älterer Spieler fließen nicht mehr in die Verteilung ein. Damit soll die Förderung junger Profis gezielt verstärkt werden.

VdF spricht von Diskriminierung

Die VdF hält diese Neuerung für einen Fehler. Vorsitzender Gernot Baumgartner kritisierte: "Der neue Aufteilungsschlüssel lenkt nur von der Entwertung ab und diskriminiert bereits Spieler Mitte 20. Der erfahrene österreichische Führungsspieler ist vom Aussterben bedroht." Die neuen Förderrichtlinien seien laut VdF „reine Ablenkungsmanöver“.

Folgen für den Ligabetrieb

Die Spielergewerkschaft befürchtet, dass Vereine künftig stärker auf kurzfristige Jugendquoten statt auf langfristige Entwicklung setzen. Aus Sicht der VdF droht damit eine Schwächung des sportlichen Niveaus und der Attraktivität der Bundesliga.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden