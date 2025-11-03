Stripfing hat keine Mannschaft mehr - Großteil der Spieler weg

Der SV Stripfing hat nicht mehr genug Spieler für den Ligabetrieb. Der Großteil des Kaders ist nach ausständigen Gehaltszahlungen aus den Verträgen ausgetreten. Nur weniger als ein halbes Dutzend Akteure verblieben. Die Bundesliga muss über den Spielbetrieb entscheiden.

Der finanziell gebeutelte Zweitligist SV Stripfing steht vor dem Kollaps. Der Großteil des Kaders ist nach ausständigen Gehaltszahlungen aus den laufenden Verträgen ausgetreten, bestätigte younion-Gewerkschafter Thomas Pichlmann. Nur weniger als ein halbes Dutzend Spieler verblieben im Team.

Spielbetrieb nicht mehr möglich

"Es ist keine Mannschaft mehr vorhanden, die am Freitag spielen kann", erklärte Pichlmann. Stripfing kann das nächste Ligaspiel am Freitag (18.00 Uhr) beim SKU Amstetten nicht bestreiten. Die Bundesliga wurde über die Austritte informiert und muss nun über den weiteren Spielbetrieb entscheiden.

Massive Gehaltsausstände

Laut Pichlmann haben die Stripfing-Spieler in dieser Saison erst ein Monatsgehalt erhalten. Beim Großteil der Akteure sind drei Gehälter ausständig. Die sechs Leihspieler von der Wiener Austria kehren zu ihrem Stammverein zurück und werden ab Dienstag wieder von diesem bezahlt.

Kompletter Kader-Abgang

Bereits am Samstag waren acht bei der VdF organisierte Spieler nach verstrichener Nachfrist ausgetreten. Am Montag zogen die bei der younion organisierten Dienstnehmer nach - darunter Trainer Emin Sulimani und Sportdirektor Alexander Grünwald. Der Club prüft einen Insolvenzantrag.

Folgen für Liga-Tabelle

Bei Einstellung des Spielbetriebs würden alle bisherigen Ergebnisse Stripfings annulliert. Ein Insolvenzverfahren bei fortgesetztem Spielbetrieb hätte erst zu Saisonende die Rückreihung ans Tabellenende zur Folge. Der Abstieg wäre aber in beiden Fällen besiegelt.