Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird sich im Dezember unter anderem mit der Beschwerde des Onlinehändlers Zalando beschäftigen.

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Dieser hat eine Aufhebung der Paketsteuer beantragt. Der VfGH wird prüfen, ob der noch vor Inkrafttreten des Paketsteuergesetzes eingebrachte Individualantrag zulässig ist, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Auch dem Energiekrisenbeitrag oder dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) widmen sich die Höchstrichter im nächsten Monat.

Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen seit 1. Oktober eine Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Der deutsche Online-Modehändler Zalando hat sich als erster Betrieb rechtlich gewehrt. Seine Bedenken richten sich laut VfGH-Angaben unter anderem dagegen, dass nur der Versandhandel und nicht auch Click&Collect-Geschäfte erfasst sind.

Auch Strom-"Überschusserlöse" Thema

Weiters wird bekrittelt, dass dem Unternehmen auch Umsätze zugerechnet werden, die sie nur unterstützt, weil die Plattform auch anderen Händlern zur Verfügung steht. Dies verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, das Eigentumsrecht oder auch das Recht auf Freiheit der Erwerbsausübung, befindet der Konzern.

Beschäftigen wird sich der VfGH auch mit dem Beitrag ("Überschusserlöse"), den Verkäufer von Strom ab Ende 2022 bezahlen mussten. Wie der VfGH betont, wurde bereits entschieden, dass gegen das Energiekrisenbeitrag-Strom-Gesetz für frühere Zeiträume keine Bedenken bestehen. Angezweifelt wird jedoch, ob die Sondersituation damals - mit stark gestiegenen Gaspreisen - auch Anfang 2024 noch vorgelegen ist.

Anlässlich der Beschwerde eines burgenländischen Produzenten gegen den Beitrag wurde ein Gesetzesprüfungsverfahren eingeleitet. Auch andere Gerichte, so betont man, schlossen sich den Zweifeln des VfGH an. Nun sei zu entscheiden, ob diese zutreffen.

Firmen beklagen sich über IFG-Verfahren

Beschwerden von Firmen, die sich in Sachen Informationsfreiheitsgesetz an das Höchstgericht gewendet haben, sind ebenfalls eingelangt. Diese verlangen Parteienstellung in IFG-Verfahren. Sie sind der Meinung, dass sie eine solche erhalten sollten, wenn eigene Betriebsgeheimnisse oder auch Urheberrechte betroffen sind.

Beklagt hat sich etwa ein Pharmaunternehmen, das der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur ein Krebsmedikament verkauft hat. Als eine IFG-Anfrage von Journalisten zu diesem Geschäft einlangte, hat man keine Parteienstellung erhalten. Es sei verfassungswidrig, dass man keine Möglichkeit erhalte, seine Interessen als Verfahrenspartei zu verteidigen, sind die Beschwerdeführer überzeugt.

Fortsetzung der Beratungen zur Messenger-Überwachung

In einigen Fällen werden Beratungen fortgesetzt. Das gilt etwa für die Verfahren zur Überwachung von Messenger-Diensten oder das Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahren an Schulen.