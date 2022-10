Gestank verriet ihn: Serienmörder (21) in Südafrika festgenommen

Der 21-Jährige soll mindestens sechs Menschen getötet haben. Der Gestank, der aus seiner Wohnung drang, machte die Nachbarn misstrauisch.

Durch einen Zufall ist der Polizei in Südafrika ein mutmaßlicher Serienmörder ins Netz gegangen: Bewohner eines Wohnblocks alarmierten nach Polizeiangaben vom Montag die Behörden, weil aus einer Wohnung im Zentrum von Johannesburg ein atemberaubender Gestank drang. Dort entdeckten die Beamten die Leiche einer Frau, die Anfang des Monats vermisst gemeldet worden war.

Ermittlungen führten die Polizei dann zu einem 21-Jährigen, in dessen Gesellschaft die Frau zuletzt gesehen worden war. Bei einer anschließenden Durchsuchung rund um den Wohnblock des Mannes fanden die Beamten fünf weitere Leichen in fortgeschrittenem Verwesungsstadium. Rechtsmedizinische Untersuchungen sollten klären, ob es sich bei den Toten ebenfalls um Frauen handelte. Augenzeugen zufolge waren in dem Stadtteil in jüngster Zeit mehrere Prostituierte verschwunden.