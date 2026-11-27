Unternehmer Siegfried Wolf hat laut einem Bericht des "Kurier" große Pläne für das geschichtsträchtige Schloss Oberwaltersdorf und das angrenzende Nobel-Areal Fontana.

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Ab 2027 rollen die Bagger an – und der Grund dafür ist ein internationales Großereignis, das 2029 erstmals nach Österreich kommt.

Ein Schloss wird neu erfunden

Wer das imposante Vierflügelschloss in Oberwaltersdorf kennt, darf sich auf eine spektakuläre Verwandlung einstellen. Wie der "Kurier" berichtet, entsteht durch einen gezielten Zubau sowie den Ausbau des Dachgeschosses ein exklusives Boutique-Luxus-Resort.

Exklusive Zimmer: Insgesamt sind 34 hochwertige Suiten geplant.

Insgesamt sind 34 hochwertige Suiten geplant. Versteckter Luxus: Unter der Erde soll ein moderner Wellnessbereich samt neuer Tiefgarage entstehen.

Unter der Erde soll ein moderner Wellnessbereich samt neuer Tiefgarage entstehen. Event-Location: Der benachbarte historische Schüttkasten wird nicht – wie ursprünglich angedacht – zum Hotel umgebaut, sondern künftig als stilvolle Location für Großveranstaltungen genutzt.

Hinter dem Vorhaben steht die TSG Austco GmbH, die sich im Besitz von Siegfried Wolf und seiner Ehefrau befindet. Das gewerbebehördliche Genehmigungsverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Baden läuft bereits.

Unternehmer Sigi Wolf. © TZ Oesterreich Kernmayer Johannes

Vorbereitung für ein Großevent

Doch beim Schlosshotel allein bleibt es nicht. Direkt auf dem Gelände des Golfclubs Fontana ist bereits das nächste Großprojekt in Planung: Dort soll ein zweites, eigenständiges Hotel aus dem Boden gestampft werden, um die Kapazitäten vor Ort massiv zu erweitern.

Der Zeitplan bis zum geplanten Baustart im Jahr 2027 ist eng getaktet, denn im Hintergrund tickt die Uhr für ein sportliches Highlight: 2029 finden im Fontana erstmals die Amateurgolf-Weltmeisterschaften (World Amateur Team Championships) in Österreich statt.

Wenn je 36 Herren- und Damen-Nationalteams aus aller Welt anreisen, sind standesgemäße Unterkünfte direkt an der Anlage eine Grundvoraussetzung.

Für Siegfried Wolf schließt sich damit auch ein persönlicher Kreis: Er hatte das gesamte Areal rund um den Golfplatz und das Schloss im Jahr 2014 von seinem langjährigen Weggefährten und Magna-Gründer Frank Stronach übernommen.

Von Frank Stronach als Wohnsitz genutzt

Die Wurzeln des Schlosses reichen bis vor die Mitte des 13. Jahrhunderts zurück, als hier eine wehrhafte, von Wassergräben umgebene Burg stand.

Im Laufe der Jahrhunderte lebten bedeutende Adelsgeschlechter wie die Hoyos, Heußenstein und die Fürsten Trauttmannsdorff dort. Im 18. Jahrhundert verlor die Anlage ihre Wehrtürme und Wassergräben und wurde zu jenem eleganten Barockschloss umgebaut, das bis heute das Ortsbild prägt. Um 1900 erlebte das Haus unter Prinz Alexander zu Solms-Braunfels eine glanzvolle Blütezeit als gesellschaftlicher Treffpunkt des Adels.

Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg stand das Schloss kurz vor dem Abriss, ehe es ab den 1980er-Jahren gerettet und schließlich 1994 von Frank Stronach aufwendig als privater Wohnsitz revitalisiert wurde.