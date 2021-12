Schwarzenegger spendet Obdachlosen neues Zuhause

"Das ist es, worum es bei Weihnachten geht", schreibt Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger auf Twitter und postet dazu ein Video, auf dem ein Besuch von "Arnie" bei den neu geschaffenen Tiny Houses zu sehen ist, die er für obdachlose Veteranen gespendet hat. Der Ex-Gouverneur von Kalifornien hatte der gemeinnützigen Organisation "Village for Vets" 250.000 Dollar (etwa 220.000 Euro) gespendet, um die 25 Tiny Houses zu bauen. Die Kriegsveteranen campierten vor der Aktion bei Wind und Wetter in Zelten. Jetzt haben sie ein Bett, eine Heizung und Strom.

This is what Christmas is all about. All of you have the power to do something for someone else this holiday season. It doesn’t have to be big. Just give a few minutes of your time to help someone else. https://t.co/xHiKKRPOh7