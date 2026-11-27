Die Kombination aus Künstlicher Intelligenz und geopolitischen Krisen verschärft die Bedrohungslage für Banken massiv. Der Chef der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) fordert nun ein radikales Umdenken – und warnt vor den Folgen für das Vertrauen der Kunden.

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Für Banken und Finanzdienstleister wird die Lage im Netz zunehmend brenzlig. Mark Branson, Präsident der deutschen Finanzaufsicht BaFin, hat die Branche am Freitag beim Bayerischen Bankentag in München eindringlich vor einem bevorstehenden Großangriff gewarnt.

KI und staatliche Hacker

Angesichts der rasanten Entwicklung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) warnt der Chef der deutschen Finanzaufsicht Banken und weitere Finanzfirmen eindringlich vor der Wahrscheinlichkeit eines größeren Cyberangriffs. "Wir sind in einer Phase, in der die Angreifer wahrscheinlich die Oberhand haben", sagte Bafin-Präsident Mark Branson am Freitag am Freitag beim Bayerischen Bankentag in München. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir etwas Größeres erleben."

"Die Gefahr wächst auch durch diese rasanten Fortschritte bei der Künstlichen Intelligenz, gekoppelt mit der geopolitischen Lage", sagte Branson. Große Gefahr gehe von staatlich finanzierten Akteuren aus. "Wir hatten bislang Glück, dass zeitkritische Finanzprozesse in größeren Unternehmen wenig betroffen waren."

Höhere Investitionen

Deswegen müsse die Finanzbranche nicht nur mehr Geld in Cybersicherheit investieren, sondern auch für den Fall eines Großangriffs vorsorgen. "Wir müssen auch nicht nur uns besser schützen, sondern auch die Frage stellen, was passiert dann", sagte Branson. Aufgrund vermehrter Systemausfälle wie zuletzt bei Microsoft oder der US-Flugsicherung beobachte er in der Bevölkerung einen schleichenden Verlust des Vertrauens in die Sicherheit des digitalen Umfelds. Wenn sich sogar eine Bank als unsicher erweise, könne dies den Vertrauensverlust beschleunigen.

Branson sagte, die Experimentierfreude der US-Technologiebranche unter dem Motto "Move fast and break things" ("Schnell handeln und Dinge kaputtmachen") bedeute zu oft "Move fast and sell broken things" ("Schnell handeln und kaputte Dinge verkaufen"). "Längerfristig müssen wir weg von dieser nachlässigen Sicherheitskultur der IT-Industrie", forderte der Bafin-Chef.