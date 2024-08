200 Menschen evakuiert: Zug kollidierte mit umgestürztem Baum

Ein Eurocity ist in Bayern mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum kollidiert und liegengeblieben.

Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstagabend. Da der EC 117 von den ÖBB befördert worden sei, lägen zunächst keine Informationen zu den Passagieren vor.

Der Streckenabschnitt zwischen Bad Endorf und Prien nahe dem Chiemsee ist den Angaben nach seit dem Vorfall um kurz nach 19.00 Uhr nicht befahrbar. Fernverkehrszüge wendeten oder beendeten ihre Fahrt vorzeitig. Dadurch komme es zu Teilausfällen.

Der Bayerische Rundfunk berichtete am Abend, dass mehr als 200 Menschen aus dem Zug geholt werden müssten. Ob es Verletzte gab, sei zunächst nicht bekannt.

Behinderungen voraussichtlich bis 2 Uhr

Wie lange die Sperrung andauern werde, ist nach Angaben der Bahn unklar. Auf der Webseite hieß es, die Behebung der Störungen solle voraussichtlich bis in die Morgenstunden erfolgen. Die ÖBB gingen davon aus, dass die Behinderungen bis 2.00 Uhr dauern sollten. Eine ÖBB-Sprecherin empfahl Reisegästen, sich online über Verbindungen oder Zugausfälle zu informieren.

Auch anderswo kam es durch Unwetter am Dienstagabend zu Störungen im Bahnverkehr, wie der Sprecher sagte. Vereinzelt sei es "Vegetation in den Gleisbereich" gefallen, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Bayern.