Schärdinger Spitzenkoch Lukas Kienberger schließt Steak-Lokal

Lukas Izakaya wird dafür ab Herbst auch an den Wochenenden wieder geöffnet werden.

Schärding. Nach sieben Jahren schließt Haubenkoch Lukas Kienbauer - bekannt auch durch Gastauftritt bei "Silvia kocht" - sein Lokal "Lukas Steak" am Oberen Stadtplatz in Schärding. Es wird nur noch bis Ende September gebraten.

"Es war keine wirtschaftliche Entscheidung, sondern eine ganz persönliche. Wir wurden zu diesem Schritt nicht gezwungen, sondern möchten uns voll und ganz auf unsere Leidenschaft konzentrieren: auf Fine Dining im "Lukas Restaurant" und die japanische Küche im "Lukas Izakaya"", erklärt Kienbauer gegenüber den OÖ Nachrichten.