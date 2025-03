Victoria Swarovski: Side-Boob-Alarm und Beinahe-Unglück bei Let's Dance

Victoria Swarovski lieferte bei "Let's Dance" atemberaubende Einblicke - und ließ Fans den Atem stocken, als sie während Let's Dance fast über die Treppe stürzte

Wow-Momente und Schreck-Sekunden liegen bei Live-Shows oft nahe beieinander. Diese Erfahrung musste auch Victoria Swarovski (31) machen. Die millionenschwere Kristall-Erbin und Moderatorin von "Let's Dance" hatte bei der letzten Sendung des deutschen Tanz-Hits Glück im Unglück .

Hoppala mitten in der Live-Show von Let's Dance

Noch in einer Instagram-Fragestunde antwortete Swarovski auf die Frage, wie sie denn in ihren Mega-High-Heels eine ganze Show lang laufen kann, souverän: "Das weiß ich selber nicht, das geht dann schon." Doch wenige Tage "ging es" nicht mehr so galant. Als sie mit Co-Moderator Daniel Hartwich ihren großen Auftritt hinlegen möchte, gerät Swarovski plötzlich ins Straucheln - und rutscht auf ihren Killer-Stöckelschuhen doch tatsächlich aus.

"Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken"

Retter in der Sekunde: Hartwich reagierte blitzschnell und hielt Swarovski am Arm fest - damit wurde ein Sturz live vor der Kamera gerade noch verhindert. Und vielleicht sogar eine Verletzung der talentierten Moderatorin.

In einem TikTok-Video nimmt Victoria das Hoppala mit Humor, zeigt den Ausrutscher in Zeitlupe sogar selbst und kommentiert augenzwinkernd: "Vielleicht sollte ich meine Antwort nochmal überdenken."

Wow-Kleid - Victoria lässt tief blicken

Die etwas unfreiwillige Showeinlage meisterte Swarovski also mit Bravour. Und weiß auch gleich die Aufmerksamkeit geschickt abzulenken, indem sie ein gewagtes Foto auf Instagram postet, das gleich über 7.000 Likes bekommt: Eine bodenlange Robe mit Cut-Out auf der Seite, der einen sexy Side-Boob enthüllt.

Noch dazu in weiß - wie eine Braut. Seit ihrer Beziehung zu Mark Mateschitz hoffen viele, dass bald eine Verlobung verkündet wird. Noch ziert sich Swarovski - und lässt Fragen nach ihrem Privat-Leben lieber unbeantwortet. Das passende Outfit hätte sie jedenfalls schon...