Top-Teams an ÖFB-Star interessiert

Mit 20 Jahren gilt Paul Wanner noch immer als eines der heißesten Talente in Europa. Nun wird der ÖFB-Mittelfeldspieler mit einem Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

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"Teamtalk" berichtet, dass die beiden Schwergewichte des europäischen Klub-Fußballs den Mittelfeldspieler beobachten, der mit der PSV Eindhoven in der Eredivisie nach sechs Spieltagen punktgleich mit der AZ Alkmaar an der Tabellenspitze der Eredivisie steht.

Jedoch ist Wanner kein unumstrittener Stammspieler beim niederländischen Spitzenklub. Bei acht Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison stand er viermal in der Startelf und blieb dabei ohne Treffer. Auch in der letzten Saison war er eher Ergänzungsspieler.

Laut dem Bericht plant Liverpool, ihn im Januar als Backup fürs Mittelfeld zu verpflichten. Der neue Trainer Andoni Iraola (44) soll ein großer Wanner-Fan sein. Einen ähnlichen Plan soll demnach auch Real Madrid verfolgen, obwohl prinzipiell auch bei den Königlichen ein Überangebot an offensiven und zentralen Mittelfeldspielern besteht.

Auch Man City und Bayern beobachten

Angeblich sollen auch Manchester City und der FC Bayern die Entwicklung des 20-Jährigen in Eindhoven genau beobachten.

Wanner stammt aus der Jugend der Bayern und kam 2021/22 mit 16 Jahren zu seinen ersten Bundesliga-Einsätzen. Es folgten Leihen an den damaligen Zweitligisten SV Elversberg und den 1. FC Heidenheim, wo er allerdings 2024/25 im Saisonendspurt seinen anfänglichen Stammplatz zwischenzeitlich verlor. Die Bayern gaben ihn daraufhin für 15 Mio. Euro an die PSV Eindhoven ab. Mit dem Traditionsverein sicherte er sich direkt die Meisterschaft.

Im März 2026 entschied sich der einstige U21-Nationalspieler des DFB für die österreichische Nationalmannschaft. Bei der WM 2026 kam er in allen vier Spielen der ÖFB-Elf zum Einsatz.